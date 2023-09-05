Встигнути до ювілею: ексдружина Кличка розповіла про супер-мету

Наталья Егорова. Фото: instagram.com/natalia_yegorova/

Бывшая супруга мэра Киева Виталия Кличко, Наталья Егорова, уехала на отдых. Женщина призналась, что имеет цель, достичь которую собирается за 6 месяцев.

Об этом экс-супруга мэра Киева поделилась в Instagram.

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Путешествие, в которое отправилась Наталья, имело определенный форс-мажор. Но женщина отнеслась к нему философски.

Наталья Егорова. Фото: instagram.com/natalia_yegorova/

"Доброе утро. После 30-часовой поездки, пропущенного самолета, вылета из другого города, потерянного багажа, поисков его и потом поездки в другой город в тот аэропорт за чемоданами, 5-часового сна за два дня, я все еще жива. Боже мой, начало этой поездки научило меня и показало, что все еще есть кое-что во мне, над чем надо работать. Но большинство времени я оставалась спокойной и просто находилась в ситуации, которую не могла изменить", — сказала она.

Поэтому для Егоровой пришло время перемен.

"Это новая сторона меня, и я отмечаю это. Спорт во время поездок...поставила цель успеть за 6 месяцев (перед моим днем рождения) достичь суперформы", — написала Наталья, которой через полгода исполнится 50 лет.

Наталья Егорова. Фото: instagram.com/natalia_yegorova/

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