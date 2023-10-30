Сбежала из собственной свадьбы: LOBODA представила новый клип

Певица LOBODA. Фото: менеджмент артистки

LOBODA презентовала клип на новую песню "Київ-Ніцца". Артистка выступила режиссером новой видеоработы.

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент артистки.

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Клип создавался в рекордно короткие сроки — съемки проходили в Ницце, а над процессом работала большая команда из Европы и Украины.

"Это история двух людей, разделенных расстоянием и обстоятельствами, но навсегда объединенных любовью. История девушки, сбежавшей со своей свадьбы к любимому, с которым ее объединяли долгие годы любви и без которого она так и не научилась жить", — комментирует певица.

Режиссером видеоработы выступила сама LOBODA, которая не в первый раз совмещает работу в кадре и за его пределами.

Певица LOBODA. Фото: менеджмент артистки

Певица LOBODA. Фото: менеджмент артистки

Певица LOBODA. Фото: менеджмент артистки

Певица LOBODA. Фото: менеджмент артистки

Певица LOBODA. Фото: менеджмент артистки

"Как режиссер я думала о каждом кадре, как актриса — пыталась передавать необходимые эмоции, а как продюсер — контролировать организацию процесса. Это как играть на нескольких музыкальных инструментах, важно, чтобы получилась симфония, а не шум", — комментирует LOBODA.

Напомним, LOBODA поможет семье, квартиру которой уничтожили российские оккупанты.

Ранее LOBODA устроила экстремальные танцы на одном из самых больших шоссе Киева.