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Усталый Козловский показал фото из окопа на передовой

8 августа 2023 16:42
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Усталый Козловский показал фото из окопа на передовой
Певец Виталий Козловский. Фото: instagram.com/vkozlovsky_music/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

После того, как певец Виталий Козловский закончил военную подготовку и принял присягу, он отправился на передовую. Об этом свидетельствует пост в его социальных сетях.

Фото с фронта Козловский показал в Instagram.

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На снимке, которым поделился певец, он лежит в окопе. Артист выглядит уставшим, но не теряет чувства юмора.

"Все по райдеру", — прокомментировал фото, на котором запечатлен окоп, Виталий.

 

Певец Виталий Козловский на фронте. Фото: instagram.com/vkozlovsky_music/

 

Певец Виталий Козловский на фронте. Фото: instagram.com/vkozlovsky_music/

В июне Виталий Козловский был мобилизован в ряды ВСУ. Он прошел военную подготовку и закончил учебу, после которой отправился на фронт.

Напомним, украинский певец Виталий Козловский показал, как ему сбрили бороду в армии.

Ранее известный исполнитель Виталий Козловский показал, как стреляет из оружия.

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