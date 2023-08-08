Усталый Козловский показал фото из окопа на передовой

Певец Виталий Козловский. Фото: instagram.com/vkozlovsky_music/

После того, как певец Виталий Козловский закончил военную подготовку и принял присягу, он отправился на передовую. Об этом свидетельствует пост в его социальных сетях.

Фото с фронта Козловский показал в Instagram.

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На снимке, которым поделился певец, он лежит в окопе. Артист выглядит уставшим, но не теряет чувства юмора.

"Все по райдеру", — прокомментировал фото, на котором запечатлен окоп, Виталий.

Певец Виталий Козловский на фронте. Фото: instagram.com/vkozlovsky_music/

Певец Виталий Козловский на фронте. Фото: instagram.com/vkozlovsky_music/

В июне Виталий Козловский был мобилизован в ряды ВСУ. Он прошел военную подготовку и закончил учебу, после которой отправился на фронт.

Напомним, украинский певец Виталий Козловский показал, как ему сбрили бороду в армии.

Ранее известный исполнитель Виталий Козловский показал, как стреляет из оружия.