Теряет звездный статус: эксперты прокомментировали бизнес-неудачи принца Гарри

Герцог Сассекский. Фото: Reuters

Эксперты заявили, что принц Гарри "начал терять свою звездную силу" и "несет отрицательный пиар", после того, как его имя не было заявлено в перезапуске проекта Travalyst.

Об этом пишет Daily Mail.

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Туристический проект герцога Сассекского объявил, что он вошел в "невероятно захватывающую" эпоху с новым советом директоров — без упоминания о королевской семье.

38-летний Гарри все еще поддерживает регулярный контакт с исполнительным директором Travalyst и правлением и остается преданным ему. Кроме того, герцог до сих пор числится на сайте Travalyst как "основатель и покровитель" инициативы.

Но давно не использовался как лицо проекта, учитывая, насколько часто он раньше участвовал в конференциях и маркетинге.

Независимую некоммерческую организацию, базирующуюся в Лондоне, основал герцог Сассекский в 2019 году, когда он еще был членом королевской семьи вместе с супругой Меган Маркл.

Герцог Сассекский с супругой. Фото: Reuters

Гарри три года являлся лицом инициативы, направленной на поощрение индустрии туризма.

PR-эксперты рассказали, что бизнес-проекты избегают Гарри после его книги Spare.

"Существует проблема с брендом Гарри, и она заключается в том, что он начал терять свою звездную силу и способность преподносить бренды и добрые дела, в которые он верит. Бизнес возлагается на представителей, привлекающих свою аудиторию, которые повышают уровень связей и вообще получают выгоду от отношений. Волна негатива по отношению к принцу после выхода его книги заставила предприятия задуматься, хотя Гарри можно воспринимать как человека, который имеет целью исправить много обид, этот крестовый поход одного человека может не вписываться в идею бизнеса. И когда компании тратят большие деньги на своих звездных представителей, они не хотят иметь дело с негативом СМИ, акционеров и заинтересованных сторон. Это будет проблемой для Гарри, шоу "Южный Парк" высмеяло его, и эта сатира о нем осталась в памяти многих людей и нанесла ужасный ущерб его бренду", — прокомментировала эксперт по бренду и культуре Ник Эде.

PR-эксперт Шон О'Мира, управляющий директор манчестерского агентства Essential Content, сказал, что изменение подхода в Travalyst могло быть связано с маркетинговыми трудностями, вызванными негативной рекламой, с которой часто сталкивается Гарри.

А еще один PR-эксперт Энди Барр, соучредитель глостерского агентства 10 Yetis Digital, сказал, что в последние месяцы Гарри действительно скрылся от пристального внимания СМИ, и этого следовало ожидать, учитывая негатив и общественный резонанс, который пришел от того, что он публично обсуждал "свое грязное белье".

Гарри официально запустил Travalyst в сентябре 2019 года, когда он и Меган столкнулись с острой критикой после того, как совершили четыре поездки на частном самолете за 11 дней.

Тогда герцог защищался, говоря, что "никто не идеален" и что важно то, "что мы делаем, чтобы сбалансировать" негативные последствия.

Неизвестно, видел ли кто-то из членов королевской семьи "Барби", кассовый фильм с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях. Но СМИ не удержались, чтобы не показать Кейт Миддлтон, принца Уильяма и других их известных родственников в стиле барбикора.

Ранее Меган Маркл развеселила "кислым" подарком жену Байдена.