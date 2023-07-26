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Потеряла деньги и стояла на гвоздях: Даша Квиткова рассказала о своем таинственном исчезновении

26 июля 2023 13:16
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Потеряла деньги и стояла на гвоздях: Даша Квиткова рассказала о своем таинственном исчезновении
Блоггерша Даша Квиткова. Фото: instagram.com/kvittkova/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Блогерша Даша Квиткова заставила своих поклонников поволноваться, когда исчезла из соцсетей на неделю. К счастью, звезда вернулась и лично рассказала, какими были последние 7 дней.

Об этом стало известно из Instagram Квитковой.

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Не делала операций

Даша рассказала, что она заболела, и впервые за время своего блога на так долго пропадает. Ей было необычно без сториз и социальных сетей, но она была в моменте и выбрала себя.

 

Блогер Даша Квиткова. Фото: instagram.com/kvittkova/

 

Блогер Даша Квиткова. Фото: instagram.com/kvittkova/

"Неважно, что потеряла контракты и деньги. Когда поняла, что плохо себя чувствую, на первом месте стояла я, и мне нужно было куда-то уехать, нужно было время на восстановление. Выгорание происходит у каждого человека, и это нормально в такой момент выбирать себя", — говорит блогер.

По словам Квитковой, она спаковала свои с сыном Львом вещи, и уехали за город. Звезда взяла телефон только для общения с матерью. На отдыхе Даша сняла "дневники", где предстает в разных настроениях.

"Я все это время видела новости, за 7 дней прочла 3 книги, посмотрела сериалы, ела, спала, у меня со сном раньше были проблемы, выспалась и кайфонула. Все хорошо, я не делала операций, многие об этом писали, что будто бы я на реабилитации. Я просто уехала с ребенком на некоторое время, потом сына забрал папа и я осталась одна. Это очень важно, будто крылья выросли, ведь эта неделя была мне максимально нужна", — говорит блогер.

Ранее разведенная Даша Квиткова призналась, свободно ли ее сердце.

Напомним, Даша Квиткова призналась, примет ли новую избранницу Никиты Добрынина.

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