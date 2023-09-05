Вуди Аллена неоднозначно встретили на Венецианском кинофестивале

Режиссер Вуди Аллен с супругой. Фото: Reuters

Вуди Аллен на Венецианском кинофестивале представил свой 50-й фильм "Удачный ход". Его новая франкоязычная картина была встречена трехминутными овациями, однако у дорожки собралась группа протестующих.

Об этом пишет Daily Mail.

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В Венеции на премьере фильма Вуди Аллена собрались протестующие, продемонстрировавшие транспарант с надписью: "Мы — громкий и яростный крик всех тел, которые больше не имеют голоса".

Режиссер Вуди Аллен на Венецианском кинофестивале. Фото: Reuters

Протест на Венецианском кинофестивале. Фото: Reuters

Протест на Венецианском кинофестивале. Фото: Reuters

В 2018 году его приемная дочь Диллан заявила, что Аллен приставал к ней в 1992 году, когда ей было семь лет. Она сказала, что это произошло на чердаке дома, где она жила со своей матерью Мией Ферроу, братьями и сестрами. Она добавила, что Аллен касался ее, пока она играла с игрушечным поездом. После ее показаний было проведено расследование, но никаких обвинений не было предъявлено.

Режиссер Вуди Аллен с супругой. Фото: Reuters

Ее брат Ронан Ферроу написал об этом статью, в которой осудил Голливуд за то, что он продолжает работать с их отцом. Однако другой их брат, Мозес Ферроу, защищал своего отца и обвинял свою мать Миа Ферроу в том, что она подговорила Диллан обвинить Вуди, поскольку гневалась из-за их развода.

Сам Аллен эти обвинения отрицает. Он заявил, что не видел Диллан и Ронана Ферроу много лет, но не откажется от встречи с ними.

Выдвинутые в адрес Вуди Аллена обвинения в домагательствах вызвали в Голливуде большой резонанс. Многие звезды, в том числе Кейт Уинслет, Грета Гервиг, Тимоти Шаламе, Ребекка Холл, Колин Ферт, Натали Портман и Мира Сорвино, заявили, что сожалеют о работе с ним. Дайан Китон, Скарлетт Йоханссон и Кейт Бланшетт (в 2014 году она получила "Оскар" за фильм Аллена "Голубой жасмин") поддержали его.

Режиссер Вуди Аллен. Фото: Reuters

Вуди Аллен и Миа Ферроу развелись в 1992 году после 12 лет брака. Позже Аллен женился на одной из приемных дочерей Ферроу и ее бывшего возлюбленного Андре Превина, Сун-И, у них также две приемные дочери.

Напомним, дочь легендарного Мика Джаггера "выгуляла" прозрачное платье на Венецианском кинофестивале.

Ранее, несмотря на забастовку в Голливуде, звезда сериала "Анатомия Грей" появился в Венеции.