Вуді Аллена неоднозначно зустріли на Венеціанському кінофестивалі

Режисер Вуді Аллен з дружиною. Фото: Reuters

Вуді Аллен на Венеціанському кінофестивалі презентував свій 50-й фільм "Вдалий хід". Його нову франкомовну картину зустріли трихвилинними оваціями, проте біля доріжки зібралася група протестувальників.

Про це пише Daily Mail.

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У Венеції на прем'єрі фільму Вуді Аллена зібралися протестувальники, які продемонстрували транспарант із написом: "Ми — гучний і лютий крик усіх тіл, які більше не мають голосу".

Режисер Вуді Аллен на Венеціанському кінофестивалі. Фото: Reuters

Протест на Венеціанському кінофестивалі. Фото: Reuters

Протест на Венеціанському кінофестивалі. Фото: Reuters

У 2018 році його прийомна дочка Ділан заявила, що Аллен чіплявся до неї в 1992 році, коли їй було сім років. Вона сказала, що це сталося на горищі будинку, де вона жила зі своєю матір'ю Міа Ферроу, братами та сестрами. Вона додала, що Аллен торкався її, поки вона гралася з іграшковим поїздом. Після її свідчень було проведено розслідування, але жодних звинувачень не було висунуто.

Режисер Вуді Аллен з дружиною. Фото: Reuters

Її брат, Ронан Ферроу, написав про це статтю, в якій засудив Голлівуд за те, що той продовжує працювати з їхнім батьком. Однак інший їхній брат, Мозес Ферроу, послідовно захищав свого батька і звинувачував свою матір Міа Ферроу в тому, що вона підмовила Ділан звинуватити Вуді, оскільки злилася через їхнє розлучення.

Сам Аллен ці звинувачення заперечує. Він заявив, що не бачив Ділан та Ронана Ферроу багато років, але не відмовиться від зустрічі з ними.

Висунуті на адресу Вуді Аллена звинувачення у домаганнях викликали у Голлівуді великий резонанс. Багато зірок, у тому числі Кейт Уінслет, Грета Гервіг, Тімоті Шаламе, Ребекка Холл, Колін Ферт, Наталі Портман та Міра Сорвіно, заявили, що шкодують про роботу з ним. Дайан Кітон, Скарлетт Йоханссон та Кейт Бланшетт (у 2014 році вона отримала "Оскар" за фільм Аллена "Блакитний жасмин") підтримали його.

Режисер Вуді Аллен. Фото: Reuters

Вуді Аллен та Міа Ферроу розлучилися у 1992 році після 12 років шлюбу. Пізніше Аллен одружився з однією з прийомних дочок Ферроу та її колишнього коханого Андре Превіна, Сун-І, вони також мають дві прийомні дочки.

Нагадаємо, донька легендарного Міка Джаггера "вигуляла" прозору сукню на Венеціанському кінофестивалі.

Раніше попри страйк в Голлівуді, зірка серіалу "Анатомія Грей" з'явився у Венеції.