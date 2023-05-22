Усатый и немного седой Джуд Лоу появился на премьере фильма в Каннах
На Каннском международном кинофестивале состоялась мировая премьера британской исторической драмы "Подстрекательница" бразильского режиссера Карима Айнуза. Главную мужскую роль сыграл 50-летний актер Джуд Лоу. Он и стал главной звездой на красной дорожке.
Новини.LIVE покажет фото с премьеры и расскажет о фильме.
Гости премьеры
В отличие от британского короля Генриха VIII, которого Джуд Лоу сыграл в фильме, кинозвезда отпустил усы. Неудивительно, что папарацци снимали актера крупным планом, чтобы рассмотреть другие изменения в его облике.
Лоу является сторонником натурального старения. Поэтому в отличие от многих коллег ради Каннского кинофестиваля не стал красить седину.
На красной дорожке позировала и исполнительница главной женской роли фильма, шведская актриса Алисия Викандер. Компанию ей составил муж, ирландский актер немецкого происхождения Майкл Фассбендер.
Не пропустила красную дорожку и американская супермодель Наоми Кэмпбелл, празднующая в Каннах 53-й день рождения.
О фильме
В центре сюжета —- Екатерина Парр, шестая и последняя жена Генриха VII. Фильм принимает участие в основном конкурсе Каннского международного кинофестиваля и будет бороться за главную награду — золотую пальмовую ветвь.
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