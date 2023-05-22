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Усатый и немного седой Джуд Лоу появился на премьере фильма в Каннах

22 мая 2023 07:42
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Усатый и немного седой Джуд Лоу появился на премьере фильма в Каннах
Актер Джуд Лоу в Каннах. Фото: REUTERS/SARAH MEYSSONNIER
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

На Каннском международном кинофестивале состоялась мировая премьера британской исторической драмы "Подстрекательница" бразильского режиссера Карима Айнуза. Главную мужскую роль сыграл 50-летний актер Джуд Лоу. Он и стал главной звездой на красной дорожке.

Новини.LIVE покажет фото с премьеры и расскажет о фильме.

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Гости премьеры

В отличие от британского короля Генриха VIII, которого Джуд Лоу сыграл в фильме, кинозвезда отпустил усы. Неудивительно, что папарацци снимали актера крупным планом, чтобы рассмотреть другие изменения в его облике.

Лоу является сторонником натурального старения. Поэтому в отличие от многих коллег ради Каннского кинофестиваля не стал красить седину.

Актер Джуд Лоу. Фото: REUTERS/ERIC GAILLARD
Актеры Джуд Лоу и Алисия Викандер. Фото: REUTERS/SARAH MEYSSONNIER

На красной дорожке позировала и исполнительница главной женской роли фильма, шведская актриса Алисия Викандер. Компанию ей составил муж, ирландский актер немецкого происхождения Майкл Фассбендер.

Актриса Алисия Викандер с мужем. Фото: REUTERS/SARAH MEYSSONNIER

Не пропустила красную дорожку и американская супермодель Наоми Кэмпбелл, празднующая в Каннах 53-й день рождения.

Супермодель Наоми Кэмпбелл. Фото: REUTERS/SARAH MEYSSONNIER
Певица Карла Бруни. Фото: REUTERS/SARAH MEYSSONNIER
Супермодель Джиджи Хадид. Фото: REUTERS/SARAH MEYSSONNIER

О фильме

В центре сюжета —- Екатерина Парр, шестая и последняя жена Генриха VII. Фильм принимает участие в основном конкурсе Каннского международного кинофестиваля и будет бороться за главную награду — золотую пальмовую ветвь.

Напомним, ранее мы писали, что голливудские актрисы Натали Портман и Джулиан Мур презентовали новый фильм в Каннах. Также мы рассказывали, что Наоми Кэмпбелл и Сальма Хайек поразили изысканными платьями в Каннах.

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