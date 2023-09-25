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"Уже надоело объяснять": Алина Гросу ответила критикам своего творчества

25 сентября 2023 17:59
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
"Уже надоело объяснять": Алина Гросу ответила критикам своего творчества
Певица Алина Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Певица Алина Гросу недавно заинтриговала подписчиков новым треком. Но сразу же получила шквал критики.

Звезда в соцсетях ответила на упреки в злоупотреблении русизмами.

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Недавно Гросу поделилась с фолловерами кадрами, на которых поет новую композицию. На видео Алина поет: "Я сумую за тобою, як сонце за луною". Фаны заметили, что артистка использует в песнях русизмы. Поэтому Гросу ответила, что слово "Луна" в украинском языке также существует.

Звезда даже показала скриншот из словаря, объяснения и примеры использования этого слова.

 

Певица Алина Гросу ответила критикам текстов своих песен. Фото: instagram.com/alina_grosu/
Певица Алина Гросу ответила критикам текстов своих песен. Фото: instagram.com/alina_grosu/

"Пишу один раз, потому что надоело объяснять! Артист не выпускает песню, не проверив все", — прокомментировала Гросу.

Певица не впервые отвечает на критику подписчиков. Ранее Алина Гросу заинтриговала фолловеров пикантным видео, на котором появился обнаженный мужчина в ее спальной комнате. После того, как ролик вызвал немало вопросов у ее фолловеров, звезда решила прокомментировать видео. Поклонники были поражены увиденным и начали предполагать, что, возможно, звезда поет о своем бывшем женихе Романе Полянском.

Алина Гросу находится в США. Певица рассказала, что скоро планирует вернуться в Украину. Она очень скучает по семье. В этом году мама с братом Гроссу, Михаилом, посетили ее на день рождения в Лос-Анджелесе.

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