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"Вже набридло пояснювати": Аліна Гросу відповіла критикам своєї творчості

25 вересня 2023 17:59
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
"Вже набридло пояснювати": Аліна Гросу відповіла критикам своєї творчості
Співачка Аліна Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Співачка Аліна Гросу нещодавно заінтригувала підписників новим треком. Але одразу ж отримала шквал критики.

Зірка в соцмережах відповіла на закиди у зловживанні русизмами.

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Нщодавно Гросу поділилася з фоловерами кадрами, ан яких співає нову композиці. На відео Аліна співає: "Я сумую за тобою, як сонце за луною". Фани зауважили, що артистка використовує у піснях русизми. Тож Гросу відповіла, що слово "луна" в українській мові також існує.

Зірка навіть показала скріншот зі словника, із поясненнями та прикладами використання цього слова.

 

Співачка Аліна Гросу відповіла критикам текстів своїх пісень. Фото: instagram.com/alina_grosu/
Співачка Аліна Гросу відповіла критикам текстів своїх пісень. Фото: instagram.com/alina_grosu/

"Пишу один раз, бо вже набридло пояснювати! Артист не випускає пісню, не перевіривши все", — прокоментувала Гросу.

Співачка не вперше відповідає на закиди підписників. Раніше Аліна Гросу заінтригувала фоловерів пікантним відео, на якому з'явився оголений чоловік у спальній кімнаті. Після того, як ролик викликав чимало запитань у її фоловерів, зірка вирішила прокоментувати відео. Прихильники були вражені побаченим і почали припускати, що, можливо, зірка співає про свого колишнього нареченого Романа Полянського.

Аліна Гросу перебуває у США. Співачка розповіла, що скоро планує повернутися в Україну. Вона дуже сумує за родиною. Цього року мама з братом Гросу, Михайлом, навідали її на день народження у Лос-Анджелесі.

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