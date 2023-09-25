"Вже набридло пояснювати": Аліна Гросу відповіла критикам своєї творчості
Співачка Аліна Гросу нещодавно заінтригувала підписників новим треком. Але одразу ж отримала шквал критики.
Зірка в соцмережах відповіла на закиди у зловживанні русизмами.
Урок з української мови від Гросу
Нщодавно Гросу поділилася з фоловерами кадрами, ан яких співає нову композиці. На відео Аліна співає: "Я сумую за тобою, як сонце за луною". Фани зауважили, що артистка використовує у піснях русизми. Тож Гросу відповіла, що слово "луна" в українській мові також існує.
Зірка навіть показала скріншот зі словника, із поясненнями та прикладами використання цього слова.
"Пишу один раз, бо вже набридло пояснювати! Артист не випускає пісню, не перевіривши все", — прокоментувала Гросу.
Співачка не вперше відповідає на закиди підписників. Раніше Аліна Гросу заінтригувала фоловерів пікантним відео, на якому з'явився оголений чоловік у спальній кімнаті. Після того, як ролик викликав чимало запитань у її фоловерів, зірка вирішила прокоментувати відео. Прихильники були вражені побаченим і почали припускати, що, можливо, зірка співає про свого колишнього нареченого Романа Полянського.
Аліна Гросу перебуває у США. Співачка розповіла, що скоро планує повернутися в Україну. Вона дуже сумує за родиною. Цього року мама з братом Гросу, Михайлом, навідали її на день народження у Лос-Анджелесі.