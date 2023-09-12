"Вже зірка": 17-річна Джамала вразила вокалом на архівному відео

Певица Джамала. Фото: instagram.com/jamalajaaa/

Певица Джамала показала архивное видео. На нем звезда поразила своим мощным вокалом.

Ролик Джамала опубликовала в своем Instagram.

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Историческое видео

По словам артистки, ролик рассказывает очень многое о ней. Ведь она там поет в юном возрасте, когда еще не имела высшего музыкального образования.

"Мне здесь 17 лет, и я пою с оркестром народных инструментов национальной академии под руководством Анатолия Дубины. В этот момент я еще не учусь в консерватории. Попала я на эту сцену благодаря своей сестре Эвелине, которая училась в то время на втором курсе консерватории по классу домры. Это она рассказала дирижеру обо мне, что я пою очень классно современную музыку. Он как раз был в поиске возможности сделать что-то не академическое, а что-то интересное. Так мы познакомились", — говорит певица.

Джамала рассказала, что альбом Квитки Цисик "Два кольори" стал для нее знаковым в тот момент, потому что именно из него она черпала очень много вдохновения. Благодаря ему у нее появились песни "Ой заграли музиченьки", "Іванку" і "Ой, верше, мій верше", которую она пела впоследствии на международном музыкальном конкурсе в Юрмале, Латвии.

"Когда я вышла на сцену к профессорам и студентам Национальной академии, было ли мне страшно? Да я чуть не умерла. То, что я надела настоящий аутентичный костюм и то, что меня поддерживал целый оркестр и дирижер, так вдохновило меня маленькую, что в следующем году я не удержалась, и после третьего курса училища решила поступать в консерваторию, как бы это дерзко не звучало для музучилища, как говорят, "поперед батька…" — вспомнила звезда.

Джамала убеждает, если у вас есть мечта, идея, пусть ничего вас не останавливает.

"Никакие стены академического зала, никакие формы, жанры, которые должны сдерживать, пусть не ограничивают вас. Не сдерживайте свое дыхание!" — убеждена Джамала.

Поклонники засыпали звезду комплиментами и отметили, что уже в юном возрасте она была настоящей звездой.

Напомним, песня Джамалы стала лучшей на конкурсе "Евровидение" за последние 49 лет.

Ранее стало известно, что Джамала представила альбом Qirim в сопровождении симфонического оркестра в Ливерпуле.