Wellboy нарушил закон - детали

Украинский певец Wellboy. Фото: instagram.com/a.wellboy

Украинский певец Wellboy, после скандальной истории с дракой с людьми в военной форме, нарушил комендантский час. Парень гулял по ночному Киеву после 12 часов ночи.

Соответствующими кадрами он поделился в Instagram.

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Wellboy гулял по Киеву после начала комендантского часа

Парень опубликовал кадры, на которых общается с полицией. Артист, вероятно, катался по центру ночного Киева и наткнулся на правоохранителей. Wellboy показал, что оказался в центре столицы возле Мариинского парка почти в два часа ночи. Артист нарушил закон, ведь во время военного положения гражданам в Киеве запрещено передвигаться по улицам с 12 часов ночи до 5 часов утра.

На опубликованном видео отметил бывшего министра внутренних дел Украины Арсена Авакова и попросил его выписать премию правоохранителям за отличное выполнение своих обязанностей.

Патрульные помогли исполнителю спустить велосипед с горки и отправили домой.

Wellboy общается с патрульными. Фото: instagram.com/a.wellboy

Wellboy нарушил комендантский час. Фото: instagram.com/a.wellboy

Напомним, дочь Елены Кравец кардинально изменила внешность. Также российский скрипач и дирижер Юрий Башмет заявил, что готов идти воевать против украинцев.