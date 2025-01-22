Wellboy порушив закон — деталі

Український співак Wellboy. Фото: instagram.com/a.wellboy

Український співак Wellboy після скандальної історії із бійкою з людьми у військовій формі, порушив комендантську годину. Хлопець гуляв по нічному Києву після 12 години ночі.

Відповідними кадрами він поділився в Instagram.

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Хлопець опублікував кадри, на яких спілкується із поліцією. Артист, ймовірно, катався по центру нічного Києва і натрапив на правоохоронців. Wellboy показав, що опинився в центрі столиці біля Маріїнського парку майже о другій ночі. Артист порушив закон, адже під час воєнного стану громадянам в Києві заборонено пересуватися вулицями із 12 години ночі до 5-ої години ранку.

На опублікованому відео відмітив коишнього міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова та попрохав його виписати премію правоохоронцями за відмінно виконання своїх обов'язків.

Патрульні допомогли виконавцю спустити велосипед з гірки та відправили додому.

Wellboy спілкується з патрульними. Фото: instagram.com/a.wellboy

Wellboy порушив комендантську годину. Фото: instagram.com/a.wellboy

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