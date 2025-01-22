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Wellboy нахабно порушив комендантську годину

22 січня 2025 11:40
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор
Wellboy порушив закон — деталі
Український співак Wellboy. Фото: instagram.com/a.wellboy
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор

Український співак Wellboy після скандальної історії із бійкою з людьми у військовій формі, порушив комендантську годину. Хлопець гуляв по нічному Києву після 12 години ночі.

Відповідними кадрами він поділився в Instagram.

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Хлопець опублікував кадри, на яких спілкується із поліцією. Артист, ймовірно, катався по центру нічного Києва і натрапив на правоохоронців. Wellboy показав, що опинився в центрі столиці біля Маріїнського парку майже о другій ночі. Артист порушив закон, адже під час воєнного стану громадянам в Києві заборонено пересуватися вулицями із 12 години ночі до 5-ої години ранку.

На опублікованому відео відмітив коишнього міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова та попрохав його виписати премію правоохоронцями за відмінно виконання своїх обов'язків.

Патрульні допомогли виконавцю спустити велосипед з гірки та відправили додому.

Wellboy нахабно порушив комендантську годину
Wellboy спілкується з патрульними. Фото: instagram.com/a.wellboy
Wellboy нахабно порушив комендантську годину в Києві
Wellboy порушив комендантську годину. Фото: instagram.com/a.wellboy

Нагадаємо, донька Олени Кравець кардинально змінила зовнішність. Також російський скрипаль та диригент Юрій Башмет заявив, що готовий йти воювати проти українців.

соцмережі поліція комендантська година Wellboy українські зірки

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

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