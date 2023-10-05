Wellboy под гипнозом: бывшие продюсеры певца представили его новый клип

Певец Антон Вельбой. Фото: instagram.com/a.wellboy

Музыкальный лейбл Papa Music выпустил новую песню Wellboy "Очі" и мультипликационное видео к ней. В клипе показали творческий путь артиста таким, как его видят бывшие продюсеры, от которых Антон Вельбой ушел со скандалом.

Скандальный мультик был опубликован на YouTube.

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Показали продюсера с бутылкой

Хотя в песне "Очі" поется о любви, Papa Music решили вложить в нее другой смысл. В мультике они изобразили Антона Вельбоя загипнотизированным и поэтому не в состоянии принимать правильные решения.

Показали в мультике и нынешнюю продюсершу артиста Марту Останкову. Ее изобразили с бутылкой алкоголя и деньгами, которые она якобы постоянно забирает у своего подопечного.

На завтра же запланирована премьера еще одной песни Wellboy "Вовча ягода". Это также релиз от Papa Music, а саму песню записали еще во время их сотрудничества с исполнителем.

Несмотря на такой сюжет мультика, лейбл уверяет, что не намерен в дальнейшем принимать участие в сплетнях и "грязных" играх. В то же время бывшие продюсеры все еще собираются решать вопросы в суде, ведь Антон продолжает зарабатывать на принадлежащих лейблу песнях.

Что предшествовало

Почти полгода назад певец Антон Вельбой разорвал деловые отношения с лейблом Papa music, который занимался его карьерой два года.

Певец Wellboy. Фото: instagram.com/a.wellboy

22-летний артист заявил, что будет работать сам, а помогать ему в этом будет его бывшая пиар-директор Марта Останкова.

Продюсер Антона Вельбоя Марта Останкова. Фото: slukh.media

Конфликт з продюсером

С Останковой у продюсерского лейбла был большой конфликт, так что Papa music были не согласны со спонтанным решением певца работать с ней. Из-за этого первоначально продючерский центр забрал страницы Wellboy в соцсетях, на них выходили сообщения от имени Антона, в том числе об Останковой.

И хотя позже Instagram артисту отдали, лебл все равно заявил, что будет подавать на него в суд. Летом сообщали, что иски на Антона уже есть.

После прекращения сотрудничества Вельбой продолжает исполнять хиты под новым сценическим именем. Лейбл Papa Music, в свою очередь, продолжает выпускать песни, записанные до скандала, без прямого участия Антона.

Ранее владельцы лейбла Papa music заявляли, что инвестировали в Wellboy 200 тысяч долларов.

Напомним, ранее мы писали, что Антон Вельбой представил первый клип после скандала с продюсерами под новым именем.

Также мы сообщали, что продюсеры Wellboy рассказали о суде с артистом и представили его новую песню.