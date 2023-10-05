Wellboy під гіпнозом: колишні продюсери співака презентували його новий кліп

Співак Антон Вельбой. Фото: instagram.com/a.wellboy

Музичний лейбл Papa Music випустив нову пісню Wellboy "Очі" і мультиплікаційне відео до неї. У кліпі показали творчий шлях артиста таким, як його бачать колишні продюсери, від яких Антон Вельбой пішов зі скандалом.

Скандальний мультик опублікували на YouTube.

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Показали продюсерку з пляшкою

Хоча у пісні "Очі" співається про кохання, Papa Music вирішили вкласти у неї інший сенс. У мультику вони зобразили Антона Вельбоя загіпнотизованим і через це неспроможним приймати правильні рішення.

Показали у мультику і теперішню продюсерку артиста — Марту Останкову. Її зобразили з пляшкою алкоголю і грошима, які вона нібито постійно забирає у свого підопічного.

На завтра ж запланована премєра ще однієї пісні Wellboy "Вовча ягода". Це також реліз від Papa Music, а саму пісню записали ще під час їхньої співпраці з виконавцем.

Попри такий сюжет мультика лейбл запевняє, що не має наміру надалі приймати участь у плітках та "брудних" іграх. Водночас колишні продюсери все ще збираються вирішувати питання в суді, адже Антон продовжує заробляти на піснях, які належать лейблу.

Що передувало

Майже пів року тому співак Антон Вельбой розірвав ділові відносини з лейблом Papa music, який займався його кар'єрою два роки.

Співак Wellboy. Фото: instagram.com/a.wellboy

22-річний артист заявив, що працюватиме сам, а допомагатиме йому в цьому його колишня піар-директорка Марта Останкова.

Продюсерка Антона Вельбоя Марта Останкова. Фото: slukh.media

Конфлікт з продюсеркою

З Останковою у продюсерського лейбла був великий конфлікт, тож Papa music були не згодні зі спонтанним рішенням співака працювати з нею. Через це спочатку продюсерський центр забрав сторінки Wellboy у соцмережах, на них виходили дописи і сторіс від ім'я Антона, у тому числі про Останкову.

І хоча пізніше Instagram артисту віддали, лейбл все одно заявив, що подаватиме на нього до суду. Влітку повідомляли, нібито позови на Антона вже є.

Після припинення співпраці Вельбой продовжує виконувати хіти під новим сценічним ім’ям. Лейбл Papa Music, у свою чергу, продовжує випускати пісні, записані до скандалу, без прямої участі Антона.

Раніше власники лейблу Papa music заявляли, що інвестували у Wellboy 200 тисяч доларів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Антон Вельбой презентував перший кліп після скандалу з продюсерами під новим ім'ям.

Також ми повідомляли, що продюсери Wellboy розповіли про суд з артистом та презентували його нову пісню.