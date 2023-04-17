Wellboy вернули Instagram: певец объяснил, почему ушел от продюсеров и вспомнил Бардаша

Певец Wellboy (настоящее имя Антон Вельбой). Фото: менеджмент артиста

На прошлой неделе певец Антон Вельбой разорвал деловые отношения с лейблом Papa music, занимавшимся его карьерой два года. 22-летний артист заявил, что будет работать сам, а помощницей станет его бывшая пиар-директор Марта Останкова. У Wellboy забрали доступ к Instagram и YouTube. Впрочем, ненадолго.

На странице в соцсети , которую ему якобы вернули, певец опубликовал видео, в котором объяснил кардинальные изменения в своей карьере.

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Объяснение Wellboy

Антон Вельбой отметил, что он хотел решить все без скандалов, однако все вышло иначе.

Певец монотонно прочитал написанное заранее обращение, в котором признал, что он уважал контракт с продюсерским центром. Однако возникли проблемы, заставившие его уйти из лейбла.

"Не хочу прибегать к деталям, но есть некоторые разногласия по развитию моей музыки и вопросам сотрудничества с Юрием Бардашем и его единомышленниками... Мы по-разному смотрим на вопросы развития украинской культуры в максимальной сепарации от России. В целом, в коллективе была очень токсичная атмосфера… Компания Papa Music ведет себя не как уважаемый и достойный продюсерский центр, а как рэкетир с 1990. Мой Instagram пытаются отжать, будто ларек у конкурентов, от моего имени рассылают обиды и угрозы журналистам. Моему менеджеру пишут неизвестные российские номера от имени Юрия Бардаша, параллельно с этим представители Papa music пишут, что написали на нее заявление в СБУ. В 2023 году это недопустимо, это какой-то цирк, я не хочу участвовать в этом дешевом шоу", — признался певец.

Wellboy подробнее остановился на бежавшем в Россию продюсере Юрии Бардаше, открыто поддерживающем Путина. По словам Антона, он не уважает одиозного продюсера как человека. Однако молодой артист признал, что уважает его как музыканта и продюсера.

"Его поступок в отношении Украины, политическая и социальная позиция — полное дно", — заявил Вельбой.

А что продюсеры

Владельцы лейбла Papa music накануне заявили, что инвестировали в Вельбоя 200 тысяч долларов. Поэтому они не согласны со спонтанным решением певца работать с Останковой, которую уволили из компании. Papa music собираются подавать в суд на 22-летнего исполнителя.

Также они отвергают свою причастность к сепаратистам, отрицают сотрудничество с россиянами и даже сами обратились в СБУ, чтобы их проверили.

Напомним, ранее мы писали, что Андрей Данилко признался, как впервые услышал фамилию Владимира Путина. Также мы рассказывали, что дуэт ANNA MARIA, чьи родители работают на оккупантов в Крыму, заявили о своей позиции.