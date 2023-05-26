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Wellboy будет выступать под новым сценическим именем: объявлен первый концерт

26 мая 2023 07:32
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Wellboy будет выступать под новым сценическим именем: объявлен первый концерт
Певец Антон Вельбой (Wellboy). Фото: google.com
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Накануне певец Wellboy разорвал деловые отношения с лейблом Papa music, который занимался его карьерой. 22-летний артист заявил, что будет работать сам. И вот уже появилась первая афиша выступления Антона Вельбоя, который выйдет на сцену под новым псевдонимом.

Новини.LIVE расскажет подробнее о кардинальных изменениях в карьере молодого артиста.

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Больше не Wellboy

Уже в следующую субботу, 3 июня, певец выступит под Киевом на благотворительном концерте одной из радиостанций. На фоне скандала с продюсерами, собирающимся судиться с Антоном, исполнитель хита "Гуси" планирует впервые выйти на сцену под новым псевдонимом.

Так, согласно афише, появившейся на одном из сайтов по продаже билетов, Wellboy выступит как Anton Velboi. Компанию ему составят Оля Полякова, Tayanna (Татьяна Решетняк) и CHEEV.

"Недавно снялся в фильме "Короли рэпа" и стал одним из авторов саундтрека к лентк", — описывают организаторы Антона в афише концерта.

Скриншот: Kontramarka.ua

По словам организаторов, все средства будут переданы для поддержки жителей Вышгородского района, пострадавших от российской агрессии.

Проблемы с продюсерами

До конца не ясно, какие именно композиции будет исполнять Антон Вельбой. По контракту все его хиты принадлежат лейблу Papa music. По словам продюсера Евгения Триплова, за два года в проект Wellboy было инвестировано как минимум 200 тысяч долларов.

Юрист лейбла, Александра Селиванова, сообщил, что молодой исполнитель должен выплатить 2 млн долларов до 2028 года. Антон Вельбой не комментировал, как он планиурет решить финансовые вопросы.

Напомним, ранее мы писали, что СБУ проверила продюсеров Wellboy и группы "Коррупция" на сотрудничество с россиянами. Также мы рассказывали, что вышел тизер фильма "Короли рэпа" с Wellboy и актрисой Ирмой Витовской.

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