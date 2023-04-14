Wellboy потерял доступ к Instagram: от его имени сделали громкое заявление о "мошеннице"
На днях певец Антон Вельбой разорвал деловые отношения с лейблом Papa music, занимавшимся его карьерой два года. 22-летний артист заявил, что будет работать сам, а помогать ему в этом будет его бывший пиар-директор Марта Останкова.
Впрочем, не прошло и нескольких дней, как Wellboy сделал громкое заявление про нее в своем Instagram. Но оказалось, что страницу в соцсети забрали продюсеры. Новини.LIVE разбирается в непростой ситуации в карьере музыканта.
Музыкальные продюсеры лейбла накануне заявили, что инвестировали в Вельбоя 200 тысяч долларов. Поэтому они не согласны со спонтанным решением певца работать с Останковой, которую уволили из компании. Papa music собираются подавать в суд на 22-летнего исполнителя.
Поклонников проекта Wellboy шокировало новое заявление молодого артиста, которое противоречит предыдущему.
"Трудное время, странные люди, спонтанные решения. Слишком много свежего воздуха в деревне. Не работайте с этой мошенницей, она ввела меня в заблуждение, пообещала золотые горы, обманула. Прошу прощения за мусор в сети и нецензурщину в трудный период своей жизни и в страстное воскресенье (Антон имел в виду скорее всего страстную пятницу. — Ред.). Всем доброй и вкусной паски", — написал артист об Останковой.
Однако оказалось, что Instagram и YouTube певца забрали продюсеры. И эти заявления сделал не он. У Вельбоя нет доступа к аккаунтам. Об этом он сообщил из резервного аккаунта.
Громкое дело только набирает обороты. Страстная пятница у артиста и его продюсеров получилась действительно горячей.
Напомним, ранее мы писали, что вышел тизер фильма "Короли рэпа" с Wellboy и Ирмой Витовской. Также мы рассказывали, что певица Настя Каменских поставила точку в вопросе развода с Потапом: громкое заявление артистки.