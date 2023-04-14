Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Wellboy потерял доступ к Instagram: от его имени сделали громкое заявление о "мошеннице" arrow

Wellboy потерял доступ к Instagram: от его имени сделали громкое заявление о "мошеннице"

14 апреля 2023 18:04
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Wellboy потерял доступ к Instagram: от его имени сделали громкое заявление о "мошеннице"
Певец Wellboy (Антон Вельбой). Фото: менеджмент артиста
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

На днях певец Антон Вельбой разорвал деловые отношения с лейблом Papa music, занимавшимся его карьерой два года. 22-летний артист заявил, что будет работать сам, а помогать ему в этом будет его бывший пиар-директор Марта Останкова.

Впрочем, не прошло и нескольких дней, как Wellboy сделал громкое заявление про нее в своем Instagram. Но оказалось, что страницу в соцсети забрали продюсеры. Новини.LIVE разбирается в непростой ситуации в карьере музыканта.

Читайте также:

Музыкальные продюсеры лейбла накануне заявили, что инвестировали в Вельбоя 200 тысяч долларов. Поэтому они не согласны со спонтанным решением певца работать с Останковой, которую уволили из компании. Papa music собираются подавать в суд на 22-летнего исполнителя.

Поклонников проекта Wellboy шокировало новое заявление молодого артиста, которое противоречит предыдущему.

"Трудное время, странные люди, спонтанные решения. Слишком много свежего воздуха в деревне. Не работайте с этой мошенницей, она ввела меня в заблуждение, пообещала золотые горы, обманула. Прошу прощения за мусор в сети и нецензурщину в трудный период своей жизни и в страстное воскресенье (Антон имел в виду скорее всего страстную пятницу. Ред.). Всем доброй и вкусной паски", — написал артист об Останковой.

Якобы скандальная публикация от Wellboy. У певца нет доступа к странице. Скриншот: Instagram/a.wellboy
Вроде бы громкое заявление от Wellboy. У певца нет доступа к странице. Скриншот: Instagram/a.wellboy

Однако оказалось, что Instagram и YouTube певца забрали продюсеры. И эти заявления сделал не он. У Вельбоя нет доступа к аккаунтам. Об этом он сообщил из резервного аккаунта.

Громкое дело только набирает обороты. Страстная пятница у артиста и его продюсеров получилась действительно горячей.

Напомним, ранее мы писали, что вышел тизер фильма "Короли рэпа" с Wellboy и Ирмой Витовской. Также мы рассказывали, что певица Настя Каменских поставила точку в вопросе развода с Потапом: громкое заявление артистки.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB