"Ест пиццу и мороженое": Бен Аффлек рассказал о секретах диеты жены

Певица Дженнифер Лопес. Фото: Instagram/jlo

Певица Дженнифер Лопес, недавно представившая свой бренд алкогольных напитков, совсем не придерживается такой жесткой диеты, как все думали. Оказалось, что Лопес не ограничивает себя в еде.

Об особенностях питания звезды недавно поведал ее муж. В новом интервью актер Бен Аффлек рассказал о том, что на самом деле певица ест все, что хочет.

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Тренировки и дисциплина

Дженнифер Лопес известна во всем мире своими роскошными формами. Очевидно, что для того, чтобы так выглядеть в 53 года, женщине необходимо регулярно тренироваться и тщательно следить за питанием.

В новом интервью актер Бен Аффлек признался ведущей Дрю Бэрримор в том, что его жена действительно ест все, что захочет, но это не исключает постоянные тренировки и дисциплину.

"Я скажу вам кое-что, что вас огорчит. Она ест все - пиццу, печенье, мороженое. Да, она тренируется, но я тоже тренируюсь, а моя кожа уже не такая подтянутая как у 20-летнего. Думаю, что это также генетика, но она просто сверхчеловек" , — заявил Аффлек.

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