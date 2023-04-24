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"Ест пиццу и мороженое": Бен Аффлек рассказал о секретах диеты жены

24 апреля 2023 13:02
62757643-3069-4b67-b99c-135136fa9100 - Александра Черзорова
"Ест пиццу и мороженое": Бен Аффлек рассказал о секретах диеты жены
Певица Дженнифер Лопес. Фото: Instagram/jlo
62757643-3069-4b67-b99c-135136fa9100 - Александра Черзорова

Певица Дженнифер Лопес, недавно представившая свой бренд алкогольных напитков, совсем не придерживается такой жесткой диеты, как все думали. Оказалось, что Лопес не ограничивает себя в еде.

Об особенностях питания звезды недавно поведал ее муж. В новом интервью актер Бен Аффлек рассказал о том, что на самом деле певица ест все, что хочет.

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Тренировки и дисциплина

Дженнифер Лопес известна во всем мире своими роскошными формами. Очевидно, что для того, чтобы так выглядеть в 53 года, женщине необходимо регулярно тренироваться и тщательно следить за питанием.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Jennifer Lopez (@jlo)

В новом интервью актер Бен Аффлек признался ведущей Дрю Бэрримор в том, что его жена действительно ест все, что захочет, но это не исключает постоянные тренировки и дисциплину.

"Я скажу вам кое-что, что вас огорчит. Она ест все - пиццу, печенье, мороженое. Да, она тренируется, но я тоже тренируюсь, а моя кожа уже не такая подтянутая как у 20-летнего. Думаю, что это также генетика, но она просто сверхчеловек" , — заявил Аффлек.

Напомним, недавно plus-size модель Эшли Грэм стала самой сексуальной женщиной планеты.

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