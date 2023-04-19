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Зіркові секрети краси: рецепт скрабу від Олі Полякової

19 квітня 2023 11:22
62757643-3069-4b67-b99c-135136fa9100 - Олександра Черзорова
Зіркові секрети краси: рецепт скрабу від Олі Полякової
Співачка Оля Полякова. Фото: 1plus1.ua
62757643-3069-4b67-b99c-135136fa9100 - Олександра Черзорова

Хазяйновита українська співачка часто ділиться з прихильниками кулінарними рецептами та розповідає про своє домашнє господарство. На цей раз Оля порадувала фанів рецептом фірмового скрабу для тіла з натуральних компонентів, які є на кухні майже в кожної господині.

Новини.LIVE вирішили занотувати його для вас.

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Секрет краси від Олі Полякової

Для того, щоб приготувати фірмовий скраб співачки, вам знадобляться:

  • мелена кава
  • морська сіль
  • мед
  • вівсянка

Всі інгредієнти треба ретельно перемішати та нанести на вологе тіло масажними рухами. Залиште на декілька хвилин і змийте водою.

Після процедури Оля також радить намастити тіло козячими вершками. 

Не секрет, що виконавиця має у своєму господарстві багато кіз та часто хизується власноруч виготовленим сиром, а тому Олі зовсім не складно роздобути козячі вершки. Якщо вам цього зробити не вдасться, то можете замінити їх на будь-яке косметичне масло чи простий зволожувальний крем.

Нагадаємо, що нещодавно Оля Полякова пожалілася Маші Єфросиніній на свого чоловіка та презентувала перший кліп за останній рік.

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