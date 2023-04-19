Зіркові секрети краси: рецепт скрабу від Олі Полякової
Хазяйновита українська співачка часто ділиться з прихильниками кулінарними рецептами та розповідає про своє домашнє господарство. На цей раз Оля порадувала фанів рецептом фірмового скрабу для тіла з натуральних компонентів, які є на кухні майже в кожної господині.
Новини.LIVE вирішили занотувати його для вас.
Секрет краси від Олі Полякової
Для того, щоб приготувати фірмовий скраб співачки, вам знадобляться:
- мелена кава
- морська сіль
- мед
- вівсянка
Всі інгредієнти треба ретельно перемішати та нанести на вологе тіло масажними рухами. Залиште на декілька хвилин і змийте водою.
Після процедури Оля також радить намастити тіло козячими вершками.
Не секрет, що виконавиця має у своєму господарстві багато кіз та часто хизується власноруч виготовленим сиром, а тому Олі зовсім не складно роздобути козячі вершки. Якщо вам цього зробити не вдасться, то можете замінити їх на будь-яке косметичне масло чи простий зволожувальний крем.
Нагадаємо, що нещодавно Оля Полякова пожалілася Маші Єфросиніній на свого чоловіка та презентувала перший кліп за останній рік.