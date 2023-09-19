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YouTube "наказал" Рассела Бренда, обвиняемого в многочисленных домогательствах

19 сентября 2023 11:31
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
YouTube "наказал" Рассела Бренда, обвиняемого в многочисленных притязаниях
Актер Рассел Бренд. Фото: instagram.com/russellbrand/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Сервис YouTube заявил, что "приостановил монетизацию" на канале Рассела Бренда из-за "нарушения" своей "политики ответственности создателей". Онлайн-платформа заявила, что принимает меры, чтобы "защитить" своих пользователей.

Об этом пишет BBC.

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Скандал разгорелся после того, как стало известно о вероятном домогательстве звездой в 2003 году женщин. В минувшие выходные комика и актера обвинили в изнасиловании и домогательствах в период с 2006 по 2013 годы, которые он отрицает.

"Если поведение автора вне платформы наносит ущерб нашим пользователям, сотрудникам или экосистеме, мы принимаем меры", — сказал представитель YouTube.

 

Этот шаг произошел после того, как другие концерты тура Bipolarisation Бренда были отложены.

В последние годы бывший телевизионный и радиоведущий изменил свою позицию, регулярно публикуя видео о духовности, политике и недавно НЛО для своих 6,6 миллионов подписчиков.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Russell Brand (@russellbrand)

Решение YouTube заблокировать его монетизацию касается "всех каналов, которыми может владеть или управлять" 48-летний актер, подтвердили BBC.

Хотя YouTube отметил, что такие запреты случаются редко.

Бренд отрицает все обвинения в неподобающем поведении, заявив, что он был объектом "скоординированной атаки". с "очень серьезными обвинениями, которые я полностью опровергаю".

Он добавил, что его отношения "всегда были по согласию".

Ранее четыре женщины обвинили Бренда в изнасиловании, сексуальном и эмоциональном насилии. Эти инциденты, вероятно, имели место в 2006 и 2013 годах. Сам Рассел Бренд эти обвинения отвергает.

Напомним, бывшая клиентка обвинила мужа Бритни Спирс в домогательствах.

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