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YouTube забанил клип Златы Огневич за непристойный контент

17 ноября 2023 14:07
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
YouTube забанил клип Златы Огневич за непристойный контент
Певица Злата Огневич. Фото: Скриншот
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Певица Злата Огневич поразила откровенностью в своем клипе на новый трек "Віддаю". Эта песня стала первым синглом из будущего одноименного миниальбома артистки. Однако выход видеоработы оказался под угрозой.

Об этом стало известно из соцсетей звезды.

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Накануне выхода клипа артистка сообщила, что YouTube забанил работу из-за слишком откровенного контента. Клип "Віддаю" — это рассказ о безумной любви, которая переполняет сердце. Эта песня отражает то безудержное желание полностью разделить чувства с любимым человеком. Отдача и откровенность — основные темы этого трека, убеждающие каждого: "Когда любишь, то нет слова "нет". На съемку зажигательных танцев съемочная группа потратила около 15 часов. Все это время Злата Огневич провела под холодной водой. Но когда звезда начала загружать видео на видеоплатформу, получила неожиданный ответ: "Это видео удалено из-за нарушения правил YouTube в  изображении обнаженного тела и контента интимного характера".

 

"Это трэш! Видео таки забанили! Я не знаю, что делать. Мы заливаем снова и снова, и та же история", — прокомментировала Огневич инцидент.

Также артистка поделилась кадром, как глубокой ночью вместе с редактором вносит изменения в видео. К счастью, клип увидел свет.

 

Видеоработу Златы Огневич запретили в сети. Фото: instagram.com/zlata.ognevich/
Видеоработу Златы Огневич запретили в сети. Фото: instagram.com/zlata.ognevich/

 

Видеоработу Златы Огневич запретили в сети. Фото: instagram.com/zlata.ognevich/
Видеоработу Златы Огневич запретили в сети. Фото: instagram.com/zlata.ognevich/

 

Видеоработу Златы Огневич запретили в сети. Фото: instagram.com/zlata.ognevich/
Видеоработу Златы Огневич запретили в сети. Фото: instagram.com/zlata.ognevich/

"Віддаю" о глубинных чувствах, которые наполняют изнутри, пробуждают жизнь. Это особенная для меня песня и состояние, которое чувствовала, когда ее создавала. Меня грело чувство любви. Я отдавала всю себя для этой песни", — комментирует Злата.

На одежде певицы в видеоработе видно принт с картины Марии Примаченко "Зверь Гуляет", а именно: глаза зверя.

Напомним, Макс Барских представил клип, снятый до полномасштабного вторжения.

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