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Злата Огнєвіч без білизни влаштувала відверті танці на столі

11 листопада 2023 11:47
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Злата Огнєвіч без білизни влаштувала відверті танці на столі
Співачка Злата Огнєвіч. Фото: instagram.com/zlata.ognevich/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Співачка Злата Огнєвіч вразила новим відвертим роликом. Зірка анонсувала кліп у пікантний спосіб.

Відео співачка опублікувала в Instagram.

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У відео Огнєвіч танцює у відвертому комбінезоні на голе тіло. Доповнила образ взуттям на підборах та яскравим макіяжем. Хореографічні па Злата виконує на очах у чоловіка, який сидить спиною до камери та спостерігає за артисткою.

 

"Віддаю". 17.11. Це пісня — зізнання, а танець — відвертий прояв почуттів. Кохання, час та досвід змінюють мене. Зі мною змінюється і творчість. Зараз я така...Сильна, відверта та натхненна", — прокоментувала Огнєвіч.

Прихильники були вражені такою несподіваною відвертістю від співачки.

"Вогонь! Гарний костюм! Гарна пісня! Пісня про кохання,пристрасть, нам потрібно якось лікуватись і не забувати що ми жінки!! Бо зараз тільки нерви, біль і злість!!!"

"Неймовірно гарно"

"Ого, це вже дуже гаряче", — коментують фоловери.

Дехто порівняв співачку з Тіною Кароль, а дехто запитав, чому не знайшлось для відео неодруженого чоловіка.

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