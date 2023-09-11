Из Киева в Торонто: Шон Пенн представил новый фильм на международном кинофестивале

Актер Шон Пенн. Фото: Reuters

Только на прошлой неделе актер Шон Пенн посетил Саммит первых леди и джентльменов в Киеве, как уже отправился в Торонто. Звезда приехала на международный кинофестиваль.

Об этом пишет Daily Mail.

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Дакота Джонсон и Шон Пен пришли на показ своего фильма Daddio на международном кинофестивале в Торонто. 33-летняя Джонсон, снимающаяся в фильме вместе с Пенном, выглядела невероятно в легком платье голубого цвета с принтом рыбы. Дополнила образ украшениями, лодочками и нюдовым макияжем. 62-летний Шон надел черный костюм с черной рубашкой на пуговицах.

Актер Шон Пенн и Дакота Джонсон. Фото: Reuters

Актриса Дакота Джонсон. Фото: Reuters

Актер Шон Пенн. Фото: Reuters

Картина Daddio была создана независимой развлекательной компанией TeaTime Pictures Дакоты. Джонсон и Пенн являются единственными звездами драмы. Фильм о паре, которая едет на такси по Нью-Йорку из аэропорта Джона Кеннеди в центр Манхэттена, сюжет об одном разговоре между парой.

Во время поездки в такси водитель (Пенн) и пассажир (Джонсон) — незнакомцы, обсуждающие разные темы — от романтической любви до детской травмы.

Ранее супруга Виктора Ющенко накормила Шона Пенна украинскими блюдами.

Напомним, голливудская звезда Шон Пенн устроил возлюбленной украинке романтические каникулы в Риме (Италия).