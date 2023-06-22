С Люка Бессона сняли обвинения в изнасиловании актрисы: подробности

Режиссер Люк Бессон. Фото: Google

С французского режиссера Люка Бессона, известного по таким фильмам как "Леон", "Такси", "Пятый элемент", сняты все обвинения. Накануне актриса Санд Ван Рой заявила, что 64-летняя кинозвезда изнасиловал ее.

Об этом сообщает издание Rolling Stone.

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Ван Рой сотрудничала с Бессоном на съемках фильма "Валериан и город тысячи планет". По ее словам, у них был роман, закончившийся изнасилованием в мае 2018 года. Ван Рой обратилась в полицию. Однако из-за отсутствия доказательств дело о Бессоне было прекращено в начале 2019 года.

После этого Ван Рой подала гражданскую жалобу. Обращение актрисы отклонили, но она подала апелляцию.

Но и теперь суд не принял апелляцию Ван. Более того — взыскал с нее выплату-компенсацию в размере 2500 евро. Согласно решению она не сможет подать в суд на Люка Бессона не только во Франции, но и во всей Европе.

"Французская судебная система в очередной раз отказывается рассматривать доказательства по этому делу. Я буду заниматься этим вопросом и подам запрос в Европейский суд по правам человека", — подытожила Ван Рой.

Это не первые обвинения в сексуальном домогательстве в сторону Бессона. Бывшая ассистентка режиссера утверждала, что он шантажом добился с ней интима. А две студентки одной из киностудий заявляли о притязаниях со стороны Люка.

Актриса Санд Ван Рой. Фото: Google

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