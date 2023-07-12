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По случаю премьеры фильма "Барби" бразильский Burger King сменил меню

12 июля 2023 15:15
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
По случаю премьеры фильма "Барби" бразильский Burger King сменил меню
Барби-меню в Бразилии. Фото: Burger King Brazil
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Уже на следующей неделе, 20 июля, в мировой прокат выйдет долгожданный романтический комедийный фильм "Барби". К этой ленте приковано внимание миллионов поклонников кинематографа и, в частности, известной куклы. Промокампания фильма поражает: звездные кинопремьеры, огромные баннеры по всему миру, а также креативные интеграции Warner Bros. с разными компаниями. Среди них и популярная сеть заведений быстрого питания Burger King.

Об этом сообщает издание Business Up Turn.

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Розовая еда от Барби

Одно из заведений Burger King в бразильском мегаполисе Сан-Паулу превратили в резиденцию Барби и добавили новинки в меню. Культовый оранжевый соус стал розовым. В комбо  меню Burger King Barbie входят Розовый гамбургер", "Картофель Кена" и коктейль "Барби".

Розовый гамбургер — это хлеб бриош с ломтиком сыра со вкусом чеддера, говядины, нарезанного кубиками бекона и розового соуса с копченым вкусом. Подается в тематической бумаге.

"Розовый гамбургер" от Барби. Фото: Burger King Brazil

Молочный коктейль от Burger King тоже розового цвета. В отличие от обычных напитков, к нему идет ароматный мягкий пончик. Комбинация уже доступна для заказа в кассе. Цена меню — от 36,90 бразильских реалов (280 грн). Вдохновленный персонажами молочный коктейль стоит 21,90 бразильских реалов (167 грн) и будет продаваться также в других заведениях.

Коктейль "Барби". Фото: Burger King Brazil
@burgerkingbr

Conheça o Pink Burger как очень rosa sabor defumado; 🍔💖 E a gente não ta de brincadeira... Ainda tem mais coisa por vir, então fica de olho aqui, Barbie™️! 💅 Vc experimenta o Combo BK Barbie™️ в 12 de julho, em todos os BKs и BK Drives espalhados pelo Brasil, ou BK Delivery. Não perca tempo porque é edição limitada. #barbie #barbiemovies

♬ som original - Burger King Brasil

Напомним, ранее мы писали, что почему актриса Марго Робби пришла на лос-анджелесскую кинопремьеру "Барби" в черном платье. Также мы рассказывали, что исполнитель роли Кена, актер Райан Гослинг посетил премьеру "Барби" без жены, но не забыл о ней.

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