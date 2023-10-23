С невестой миллиардера и дочерью Трампа — Ким Кардашьян показала, как отгуляла день рождения
В пятницу Ким Кардашьян организовала вечеринку по случаю своего 43-го дня рождения в ресторане Funke в Беверли-Хиллз. Среди приглашенных были Хейли Бибер, Лорен Санчес и Иванка Трамп.
Фото Ким показала в соцсети.
Джек-пот из друзей Ким
Ким Кардашьян опубликовала фотографии с празднования в окружении семьи и друзей среди которых 53-летняя журналистка Лорен Санчес, возлюбленная миллиардера Джеффа Безоса, дочь Дональда Трампа, Иванка. Звезду реалити-шоу также поддержали родственники: ее мама Крис Дженнер, сестры Хлои Кардашьян, Кендалл Дженнер и Кайли Дженнер в роскошном ресторане на бульваре Санта-Моника.
Кортни Кардашьян не смогла присутствовать, из-за "постельного режима", звезда ждет четвертого ребенка.
Ким в своих социальных сетях сказала, что она "счастлива сорвать джек-пот друзей", поделившись несколькими фотографиями с вечеринки.
Светская львица подписала пост: "Я и мечтать не могла, что мне удастся назвать этих девушек своими друзьями" .
На вечеринку Ким надела красное платье с вырезанными боками.
Ким подарили торт в виде обложки журнала Fortune о 100 самых влиятельных женщинах мира.
Ранее Ким Кардашьян сыграла в теннис в винтажном бикини.
Напомним, Ким Кардашьян в платье-ночнушке и бриллиантах посетила модный показ Виктории Бекхэм.
Читайте Новини.LIVE!