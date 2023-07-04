Из речи Зеленского создали новый патриотический музыкальный хит

Участник проекта Мюсли UA. Фото: Google

Один из самых загадочных проектов украинского шоу-бизнеса, авторы хитов "Добрий день Everybody", "Скоро буде Пасха" и "Вова, **аш їх, бл**ь", Мюсли UA презентовали новый зажигательный патриотический трек "Захищати". Текст хита принадлежит Президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Видео на трек доступно для просмотра на YouTube канале Мюсли UA.

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О новом треке

По словам Мюсли UA, трек "Захищати" — это символ нашей несокрушимой воли и решительности. Создатели песни призывают всех присоединиться к этой борьбе и дать отпор врагу, показывая, что мы не сломаемся и не сдадимся.

Кроме национальных украинских инструментов (трембит, бык и тулумбасов), особую роль в этом треке сыграл голос и слова Зеленского.

"Благодаря храбрости, мудрости наших защитниц и защитников, благодаря смелости всех украинцев, всех украинок наше государство — это настоящий символ борьбы за свободу. Этот трек мы, Мюсли UA, создали ради поддержки нашей совместной борьбы за нашу свободу и независимость", — прокомментировали премьеру участники группы.

Напомним, ранее мы писали, что Мюсли UA представили зажигательный трек с Джо Байденом. Также мы рассказывали, что защитник Украины Назар Грабар снялся в клипе новой версии хита "8 колір" группы "Моторолла".