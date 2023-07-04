З промови Зеленського створили новий патріотичний музичний хіт

Учасник проєкту Мюслі UA. Фото: Google

Один із найзагадковіших проєктів українського шоу-бізнесу, автори хітів "Добрий день Everybody", "Скоро буде пасха" та "Вова, **аш їх, бл**ь", Мюслі UA презентували новий запальний патріотичний трек "Захищати". Текст хіта належить Президенту України Володимиру Зеленському.

Відео на трек доступне для перегляду на YouTube каналі Мюслі UA.

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Про новий трек

За словами Мюслі UA, трек "Захищати" — це символ нашої незламної волі та рішучості. Творці пісні закликають всіх доєднатися до цієї боротьби і дати відсіч ворогу, показуючи, що ми не зламаємося і не здамося.

Окрім національних українських інструментів (трембіт, бугая та тулумбасів), особливу роль в цьому треку зіграв голос та слова Зеленського.

"Завдяки хоробрості, мудрості наших захисниць та захисників, завдяки сміливості всіх українців, всіх українок наша держава — це справжній символ боротьби за свободу. Цей трек, ми, Мюслі UA, створили заради підтримки нашої спільної боротьби за нашу свободу і незалежність", — прокоментували прем’єру учасники гурту.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Мюслі UA презентували запальний трек з Джо Байденом. Також ми розповідали, що захисник України Назар Грабар знявся в кліпі нової версії хіта "8 колір" гурту "Моторолла".