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З промови Зеленського створили новий патріотичний музичний хіт

4 липня 2023 14:40
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
З промови Зеленського створили новий патріотичний музичний хіт
Учасник проєкту Мюслі UA. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Один із найзагадковіших проєктів українського шоу-бізнесу, автори хітів "Добрий день Everybody",  "Скоро буде пасха" та "Вова, **аш їх, бл**ь", Мюслі UA презентували новий запальний патріотичний трек "Захищати". Текст хіта належить Президенту України Володимиру Зеленському. 

Відео на трек доступне для перегляду на YouTube каналі Мюслі UA.

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Про новий трек

За словами Мюслі UA, трек "Захищати" — це символ нашої незламної волі та рішучості. Творці пісні закликають всіх доєднатися до цієї боротьби і дати відсіч ворогу, показуючи, що ми не зламаємося і не здамося. 

Окрім національних українських інструментів (трембіт, бугая та тулумбасів), особливу роль в цьому треку зіграв голос та слова Зеленського.

"Завдяки хоробрості, мудрості наших захисниць та захисників, завдяки сміливості всіх українців, всіх українок наша держава  це справжній символ боротьби за свободу. Цей трек, ми, Мюслі UA, створили заради підтримки нашої спільної боротьби за нашу свободу і незалежність", — прокоментували прем’єру учасники гурту. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що Мюслі UA презентували запальний трек з Джо Байденом. Також ми розповідали, що захисник України Назар Грабар знявся в кліпі нової версії хіта "8 колір" гурту "Моторолла".

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