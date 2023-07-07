С вещами на выход: Жене Кевина Костнера официально приказали покинуть его дом

Актер Кевин Костнер с супругой. Фото: instagram.com/kevin.christinecostner/

Жена актера Кевина Костнера Кристин Баумгартнер должна покинуть его дом в установленные сроки. Соответствующее распоряжение выдал суд.

Об этом пишет Daily Mail.

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Интересы детей — приоритет

Кристин Баумгартнер, жене Кевина Костнера, приказали покинуть дом, в котором они раньше жили. 49-летний дизайнер сумок должен до конца месяца покинуть особняк стоимостью 145 миллионов долларов, который они с 68-летним актером и режиссером ранее делили.

Ранее Кристин заявляла в судебных документах, что покинет имение 31 августа по результатам судебного заседания, первоначально назначенного на 12 июля.

В брачном договоре экс-супругов указано, что у Баумгартнер есть месяц, чтобы освободить помещение, если кто-то из партнеров подаст на развод. Хотя Кристин пропустила первый срок, судья назначил новый — до 31 июля.

Адвокаты Баумгартнер утверждали в суде, что эта дата не была реальной, поскольку у нее не было ни времени, ни средств для поиска нового дома.

"Кевин хочет, чтобы я арендовала место без финансового плана. Однако нужно думать о наших троих детях. Это противоречит их интересам, ведь я, возможно, не смогу себе позволить аренду, особенно потому, что это в конечном счете приведет к многократным переездам. Моей целью было и остается поддерживать как можно большую стабильность для наших детей, включающую наличие соответствующих ресурсов и плана, чтобы я могла создать стабильный дом для них, а не делать временный", — заявила Кристин.

Костнер был не только основным кормильцем, но и единственным человеком, который в последнее время зарабатывал деньги, Баумгартнер в своем заявлении говорит, что у нее нет дохода.

СМИ пишут, что Костнер заплатил бы бывшей жене 1 миллион долларов, чтобы найти новый дом, но ввиду высоких цен на жилье в Калифорнии это сложно.

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