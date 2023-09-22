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С рэпершей Lizzo судится еще одна бывшая сотрудница: есть претензии и к команде

22 сентября 2023 08:34
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
С рэпершей Lizzo судится еще одна бывшая сотрудница: есть претензии и к команде
Американская рэперша Lizzo. Фото: instagram.com/lizzobeeating/
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Скандал вокруг американской рэперши Lizzo и не думает утихать. Артистку уже обвинили в принудительном участии в непристойных мерах, угрозах увольнения, притязаниях и создании враждебной рабочей атмосферы. К трем бывшим танцовщицам певицы, которые накануне подали иск в суд против звезды, присоединилась и дизайнер Асра Дэниелс.

Об этом сообщает издание Rolling Stone.

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Асра работала над костюмами Lizzo и ее танцовщиц во время последнего гастрольного тура. Дизайнер обвинила рєпершу в притязаниях и дискриминации.

Иск Дэниелс также направлен против менеджера по гардеробу Lizzo, Аманды Номуры и ее тур-менеджера Карлины Гулетты. Жалобу принял высший суд Лос-Анджелеса (Калифорния, США).

В иске дизайнер указала, что столкнулась с расистскими комментариями со стороны Номуры. В частности, менеджер Lizzo называла темнокожих коллег "тупыми, бесполезными и толстыми". И это учитывая тот факт, что сама Lizzo отвечает некоторым этим характеристикам.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Lizzo (@lizzobeeating)

Дизайнер утверждает, что Lizzo и его окружение прекрасно знали о таком поведении сотрудницы. Дэниелс также пожаловалась, что ее заставляли терпеть непохожее поведение со стороны менеджмента артистки. Она уточнила, что подразумевает групповой чат, в котором появлялись графические изображения мужских гениталий. И это вызвало у дизайнера беспокойство.

"Из-за расистской и сек***лизованной рабочей обстановки, а также необоснованных физических требований истицы она страдала от постоянного беспокойства и нападений паники", — подытожили адвокаты дизайнера.

Напомним, ранее мы писали, как Lizzo прокомментировала обвинения в притязаниях к своим танцовщицам. Также мы рассказывали, что лауреат премии "Оскар" подтвердила абьюз со стороны рэперши Lizzo.

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