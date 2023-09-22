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З реперкою Lizzo судиться ще одна колишня співробітниця: є претензії й до команди

22 вересня 2023 08:34
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
З реперкою Lizzo судиться ще одна колишня співробітниця: є претензії й до команди
Американська реперка Lizzo. Фото: instagram.com/lizzobeeating/
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Скандал навколо американської реперки Lizzo і не думає вщухати. Артистку вже звинуватили в примусовій участі у непристойних заходах, погрозах звільнення,  домаганнях і створенні ворожої робочої атмосфери. До трьох колишніх танцівниць співачки, які напередодні подали позов до суду проти зірки, приєдналась й дизайнерка Асра Деніелс.

Про це повідомляє видання Rolling Stone.

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Асра працювала над костюмами Lizzo та її танцівниць під час останнього гастрольного туру. Дизайнерк звинуватила реперку у домаганнях та дискримінації.

Позов Деніелс також спрямований проти менеджера з гардероба Lizzo, Аманди Номури, та її тур-менеджерки Карліни Гульотти. Скаргу ухвалив вищий суд Лос-Анджелеса (Каліфорнія, США).

У позову дизайнерка вказала, що зіткнулася з расистськими коментарями з боку Номури. Зокрема, менеджер Lizzo називала темношкірих колег "тупими, марними та товстими". І це враховуючи той факт, що сама Lizzo відповідає деяким цим характеристикам.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Дизайнерка стверджує, що Lizzo та її оточення чудово знали про таку поведінку співробітниці. Деніелс також поскаржилася, що її змушували терпіти неподібну поведінку з боку менеджменту артистки. Вона уточнила, що має на увазі груповий чат, в якому з'являлися графічні зображення чоловічих геніталій. І це викликало в дизайнерки занепокоєння.

"Через расистську та сек***лізовану робочу обстановку, а також необґрунтовані фізичні вимоги позивачки вона страждала від постійного занепокоєння та нападів паніки", — підсумували адвокати дизайнерки.

Нагадаємо, раніше ми писали, як Lizzo прокоментувала звинувачення у домаганнях до своїх танцюристок. Також ми розповідали, що лауреатка премії "Оскар" підтвердила аб'юз з боку реперки Lizzo.

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