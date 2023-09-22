З реперкою Lizzo судиться ще одна колишня співробітниця: є претензії й до команди

Американська реперка Lizzo. Фото: instagram.com/lizzobeeating/

Скандал навколо американської реперки Lizzo і не думає вщухати. Артистку вже звинуватили в примусовій участі у непристойних заходах, погрозах звільнення, домаганнях і створенні ворожої робочої атмосфери. До трьох колишніх танцівниць співачки, які напередодні подали позов до суду проти зірки, приєдналась й дизайнерка Асра Деніелс.

Про це повідомляє видання Rolling Stone.

Читайте також:

В чому звинувачують реперку

Асра працювала над костюмами Lizzo та її танцівниць під час останнього гастрольного туру. Дизайнерк звинуватила реперку у домаганнях та дискримінації.

Позов Деніелс також спрямований проти менеджера з гардероба Lizzo, Аманди Номури, та її тур-менеджерки Карліни Гульотти. Скаргу ухвалив вищий суд Лос-Анджелеса (Каліфорнія, США).

У позову дизайнерка вказала, що зіткнулася з расистськими коментарями з боку Номури. Зокрема, менеджер Lizzo називала темношкірих колег "тупими, марними та товстими". І це враховуючи той факт, що сама Lizzo відповідає деяким цим характеристикам.

Дизайнерка стверджує, що Lizzo та її оточення чудово знали про таку поведінку співробітниці. Деніелс також поскаржилася, що її змушували терпіти неподібну поведінку з боку менеджменту артистки. Вона уточнила, що має на увазі груповий чат, в якому з'являлися графічні зображення чоловічих геніталій. І це викликало в дизайнерки занепокоєння.

"Через расистську та сек***лізовану робочу обстановку, а також необґрунтовані фізичні вимоги позивачки вона страждала від постійного занепокоєння та нападів паніки", — підсумували адвокати дизайнерки.

Нагадаємо, раніше ми писали, як Lizzo прокоментувала звинувачення у домаганнях до своїх танцюристок. Також ми розповідали, що лауреатка премії "Оскар" підтвердила аб'юз з боку реперки Lizzo.