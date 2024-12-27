Дэвид и Виктория Бекхэм встретили Рождество с четырьмя детьми в новом имении — фото

Виктория и Дэвид Бекхэм с детьми. Фото: instagram.com/victoriabeckham

Звездная семья Дэвида и Виктории Бекхэмов в полном составе собралась на праздники. Бывший футболист и солистка Spice Girls вместе с детьми впервые отпраздновали Рождество в новом доме.

Семейными фотографиями Виктория поделилась в своем Instagram.

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По случаю праздников в новом роскошном имении пары собрались их четверо детей.

На счастливых фото Бекхэм показала, как вместе с мужем позирует рядом с дочерью 13-летней Гарпер, 19-летним Крузом и 22-летним Ромео. Присоединился к родителям и их старший сын, 25-летний Бруклин, со своей женой Николой Пельтц.

Виктория и Дэвид Бекхэм вместе с детьми на Рождество. Фото: instagram.com/victoriabeckham

Бекхемы устроили вторую вечеринку по случаю Рождества, ведь 25 декабря праздновали его по отдельности. Бруклин с женой посетили вечеринку семьи модели, в то время как Виктория и Дэвид встретили праздник с младшими детьми.

Кроме групповой фотографии Дэвид позировал со своими тремя сыновьями. А после все четверо детей сфотографировались вместе возле огромной елки.

Дэвид Бекхэм с сыновьями. Фото: instagram.com/victoriabeckham

"Быть вместе на праздники — то, что делает меня такой счастливой. Я так вас всех люблю", — написала под семейными фото Виктория.

Дети Дэвида и Виктории Бекхэм. Фото: instagram.com/victoriabeckham

Ранее Риз Уизерспун на редких фото показалась вместе с тремя своими детьми.

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