За два месяца до смерти Тина Тернер откровенно рассказала о проблемах со здоровьем

Певица Тина Тернер. Фото: Reuters

За два месяца до своей смерти, 83-летняя американо-швейцарская певица Тина Тернер дала интервью Европейскому альянсу здоровья почек. В нем она рассказала о своих многочисленных проблемах со здоровьем.

Об этом сообщает издание People.

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В 2017 году легендарной певице пересадили почку. Ее она получила от мужа Эрвина Баха.

"Месяцы после трансплантации были отмечены бесконечными подъемами и падениями. Время от времени мой организм пытался отторгнуть донорскую почку, как это часто бывает после трансплантации. Часто это требовало большего количества госпитализаций. Я постоянно чувствовала тошноту и головокружение, забывала о вещах и очень боялась. Эти проблемы до сих пор не полностью решены. Мне сейчас приписали несколько рецептов, и я очень тщательно слежу за рекомендациями врачей. Потому что я знаю, что могу доверять им и их терапии", — призналась Тина.

Тернер призвала всех уделять особое внимание своему здоровью и не забывать делать чекапы.

Певица Тина Тернер. Фото: Reuters

Другие проблемы

В течение своей длительной 60-летней карьеры певица часто открыто рассказывала о своих проблемах со здоровьем, которые начались еще в 1978-м, когда ей поставили диагноз гипертония.

"Я не помню, чтобы мне когда-нибудь объясняли, что означает высокое кровяное давление или как оно влияет на организм. Я считала высокое кровяное давление своей нормой. Поэтому я не очень пыталась его контролировать", — рассказала Тернер.

В 2013 году Тернер перенесла инсульт лишь три недели после того, как вышла замуж за Баха. Тогда певица узнала, что ее почки больше не работают так хорошо, как прежде.

Тина начала принимать лекарства, отпускаемые по рецепту, чтобы контролировать гипертонию, хотя от таблеток она чувствовала себя еще хуже. Позже артистка поехала к врачу-гомеопату во Франции.

"Я не знала, что неконтролируемая гипертония усугубит мою почечную болезнь и что я убью свои почки, отказавшись от контроля над кровяным давлением. Я бы никогда не заменила свое лекарство гомеопатическими альтернативами, если бы представляла, сколько для меня поставлено на карту. Благодаря своей наивности я дошла до того момента, когда речь шла о жизни или смерти", — подытожила Тернер.

Певица Тина Тернер. Фото: Reuters

Напомним, ранее мы писали, куда приносят цветы тысячи поклонников Тины Тернер, чтобы почтить ее память. Также мы рассказывали, как певица Бейонсе и супермодель Наоми Кэмпбелл отреагировали на смерть Тины Тернер.