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За бывшего мужа Кэти Перри взялось спецподразделение полиции Великобритании

21 сентября 2023 08:10
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
За бывшего мужа Кэти Перри взялось спецподразделение полиции Великобритании
Актер Рассел Бренд и певица Кэти Перри. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

За английского юмориста, актера Рассела Бренда, оказавшегося в эпицентре громкого скандала, взялось спецподразделение британской полиции. Сразу несколько женщин заявили, что он их насиловал. И это дело только набирает обороты.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

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Подробности

После расследования скандала с английским медийщиком Джимми Севилом десять лет был создан специальный Operation Hydrant. Его сотрудники приобщились к делу Рассела Бренда, поскольку еще одна женщина выступила с заявлением о том, что комик стал агрессивным, когда она отказала ему в интиме в закрытой гримерке.

Рассела Бренда обвинили в изнасиловании, физическом и эмоциональном насилии пять женщин — четыре из них остались анонимными, включая 16-летнюю девушку. Инциденты якобы имели место между 2006 и 2013 годами. Офицеры специализированного подразделения Operation Hydrant, которое в июле 2022 года стало программой Hydrant, подтвердили, что оказывают поддержку Met Police (полиции).

Национальный центр, координирующий расследование исторических злоупотреблений, был создан в 2014 году после скандала с Джимми Севилом. Что касается Кэти Перри, то американская певица публично не комментирует скандал с экс-мужем. Они были в браке в течение 2010-2011 годов.

Кэти Перри с бывшим
Актер Рассел Бренд и певица Кэти Перри. Фото: Google

Напомним, ранее мы писали, что Кэти Перри знала "правду" о своем бывшем муже. Также мы рассказывали, что YouTube "наказал" Рассела Бренда, которого обвиняют в многочисленных притязаниях.

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