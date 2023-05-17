За бывшую подругу Синельникова и Птушкина, Настю Ивлееву, взялась налоговая РФ

Блогер Антон Птушкин и российская телеведущая Настя Ивлеева в шоу "Орел и решка". Фото: росСМИ

Вслед за инфоциганкой Еленой Блиновской, певицей Алсу и разными блогерами-миллионниками в России начали проверять на неуплату налогов телеведущую и бизнесвумен Настю Ивлееву. До полномасштабной войны она была ведущей тревел-шоу "Орел и решка" и дружила с соавтором проекта, режиссером Евгением Синельниковым и блогером Антоном Птушкиным.

О проблемах с налоговой сообщают росСМИ.

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В неуплате налогов оккупанты подозревают рекламное агентство ООО "Ивлеева продакшн", а также еще 20 различных ассоциирующихся с Ивлеевой предприятий. Накануне телеведущая переписала одну из компаний на свою подругу. Федеральная налоговая служба РФ запросила акты приемки-передачи, счета на оплату по контрактам и деловую переписку фирмы с 2020 по 2022 года.

Также налоговики страны-террориста выясняют подробности контрактов по рекламным интеграциям в блоге Насти Ивлеевой. Только в прошлом году ее прибыль от этого бизнеса составила более 6 млн долларов.

Российская телеведущая и блогер Настя Ивлеева. Фото: росСМИ

Настя Ивлеева — одна из самых популярных российских блогеров и телеведущих, актриса и предпринимательница. Только на ее Instagram подписаны 18 млн фолловеров. В 2021 году журнал Forbes поставил Ивлееву на первое место в рейтинге самых богатых российских блогеров и оценил ее состояние в 2,7 млн долларов.

С начала полномасштабной войны заняла молчаливую позицию. Она не уехала из страны, продолжает заниматься бизнесом и не общается с коллегами по шоу "Орел и решка", которое сделало ее известной. Кстати, тревел-проект создала и снимала украинская компания во главе с Еленой и Евгением Синельниковым.

Напомним, ранее мы писали, что путинисты планируют провести аналог "Евровидения" в замке певицы Аллы Пугачевой. Также мы грассказывали, что российский актер Даниил Козловский ушел в отпуск после начала проверки генпрокуратурой РФ.