За колишню подругу Синельникова та Птушкіна, Настю Івлєєву, взялась податкова РФ

Блогер Антон Птушкін та російська телеведуча Настя Івлєєва в шоу "Орел і решка". Фото: росЗМІ

Слідом за інфоциганкою Оленою Бліновською, співачкою Алсу та різними блогерами-мільйонниками в Росії почали перевіряти на несплату податків телеведучу та бізнесвумен Настю Івлєєву. До повномасштабної війни вона була ведучою тревел-шоу "Орел і решка", та дружила зі співавтором проєкту, режисером Євгеном Синельниковим та блогером Антоном Птушкіним.

Про проблеми з податковою повідомляють росЗМІ.

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У несплаті податків окупанти підозрюють рекламне агентство ТОВ "Івлєєва продакшн", а також ще 20 різних підприємств, що асоціюються з Івлєєвою. Напередодні телеведуча переписала одну з компаній на свою подругу. Федеральна податкова служба РФ запросила акти приймання-передачі, рахунки на оплату за контрактами та ділове листування фірми з 2020 по 2022 рік.

Також податківці країни-терориста з'ясовують подробиці контрактів щодо рекламних інтеграцій у блозі Насті Івлєєвої. Лише торік її прибуток від цього бізнесу становив понад 6 млн доларів.

Російська телеведуча та блогерка Настя Івлєєва. Фото: росЗМІ

Настя Івлєєва — одна з найпопулярніших російських блогерів і телеведучих, акторка та підприємниця. Лише на її Instagram підписані 18 млн фоловерів. 2021 року журнал Forbes поставив Івлєєву на перше місце в рейтингу найбагатших російських блогерів і оцінив її статки у 2,7 млн доларів.

Від початку повномасштабної війни зайняла мовчазну позицію. Вона не поїхала з країни, продовжує займатися бізнесом і не спілкується з колегами по шоу Орел і решка, яке зробило її відомою. До речі, тревел-проєкт винайшла та знімала українська компанія на чолі з Оленою та Євгеном Синельниковими.

Нагадаємо, раніше ми писали, що путіністи планують провести аналог "Євробачення" в замку співачки Алли Пугачової. Також ми розповідали, що російський актор Данило Козловський пішов у відпустку після початку перевірки генпрокуратурою РФ.