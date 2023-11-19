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За океаном назвали новую Мисс Вселенную — какое место заняла Украина. Фотоподборка

19 ноября 2023 10:55
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
За океаном назвали новую Мисс Вселенную — какое место заняла Украина. Фотоподборка
Победительница конкурса красоты "Мисс Вселенная-2023". Фото: Reuters
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В Сальвадоре прошел финал 72-го международного конкурса красоты "Мисс Вселенная". Его победительницей стала участница из Никарагуа — 23-летняя Шейннис Алондра Паласиос Корнехо. Для небольшой страны Центральной Америки, расположенной между Гондурасом и Коста-Рикой, это первый успех на конкурсе.

Новини.LIVE расскажет подробнее о финале престижного конкурса, его победительнице и месте Украины.

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Финал конкурса "Мисс Вселенная"

Ранее 26-летняя украинка Ангелина Усанова покорили публику своим национальным костюмом, получившим название "Берегиня Матери". Он символ мирного, тихого неба без ракет. Также в полуфиналах Ангелина продефилировала в купальнике и одном из платьев нидерландской дизайнера Ирис Ван. Впрочем, это не помогло красавице квалифицироваться до 20-ки лучших.

В этом году участие в конкурсе принимали две трансгендерные участницы (из Нидерландов и Португалии), две замужние участницы (из Колумбии и Гватемалы) и одна плюс-сайз модель из Непала. Кстати, она попала в ТОП-10.

Непал Мисс Вселенная
Представительница от Непала. Фото: Reuters

Первой Вице-мис стала 27-летняя Антония Порсильд из Таиланда, а второй Вице-мис — 22-летняя Морайя Уилсон из Австралии.

Мисс Вселенная пятерка
ТОП-5 конкурса красоты "Мисс Вселенная-2023". Фото: Reuters
Мисс Вселенная
Финалистки конкурса красоты "Мисс Вселенная". Фото: Reuters

Победительница из Никарагуа — продюсер аудиовизуального контента и активистка, которая занимается вопросами ментального здоровья. Она училась в Центральном американском университете на отделении массовых коммуникаций. С 2016 года девушка участвует в конкурсах красоты. Два года назад она попала на "Мисс мира", но тогда не вошла в финалистки.

Мисс Вселенная
Шейннис Алондра Паласиос Корнехо покорила конкурс. Фото: Reuters

"Ее делом в этом году стало психическое здоровье, вытекающее из ее собственного опыта тревоги. Она происходит из страны, где редко обращаются к этой проблеме. Корнехо начала доступную инициативу под названием "Поймите свой ум", во время которой она берет интервью ю у специалиста по эмоциональному уходу в своих телевизионных сегментах. Она также продюсировала мероприятия и другие аудиовизуальные проекты на эту тему. Ее цель в жизни — работать на благо человечества, вести редакцию и создавать контент и рекламу для международных брендов", — сообщил оргкомитет "Мисс" Вселенная".

Напомним, ранее мы писали, как прошло шоу национальных костюмов на шоу "Мисс Вселенная". Также мы рассказывали, что "Мисс Вселенная Украина" раскрыла свой бьюти-режим.

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