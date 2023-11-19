За океаном назвали нову Міс Всесвіт — яке місце посіла Україна. Фотопідбірка

Переможниця конкурсу краси "Міс Всесвіт-2023". Фото: Reuters

У Сальвадорі пройшов фінал 72-го міжнародного конкурсу краси "Міс Всесвіт". Його переможницею стала учасниця з Нікарагуа — 23-річна Шейнніс Алондра Паласіос Корнехо. Для невеликої країни Центральної Америки, яка розташована між Гондурасом та Коста-Рікою, це перший успіх на конкурсі.

Новини.LIVE розкаже детальніше про фінал престижного конкурсу, його переможницю та місце України.

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Фінал конкурсу "Міс Всесвіт"

Раніше 26-річна українка Ангеліна Усанова підкорили публіку своїм національним костюмом, який отримав назву "Берегиня Мати". Він — символ мирного, тихого неба без ракет. Також у півфіналах Ангеліна продефілювала в купальнику та одній з суконь нідерландської дизайнерки Іріс Ван. Втім це не допомогло красуні кваліфікуватися до 20-ки найкращих.

Цього року участь в конкурсі брали дві трансгендерні учасниці (з Нідерландів та Португалії), дві заміжні учасниці (з Колумбії та Гватемали) та одна плюс-сайз модель з Непалу. До речі, вона потрапила до ТОП-10.

Представниця від Непалу. Фото: Reuters

Першою віцеміс стала 27-річна Антонія Порсільд із Таїланду, а другою віцеміс — 22-річна Морайя Вілсон із Австралії.

ТОП-5 конкурсу краси "Міс Всесвіт-2023". Фото: Reuters

Фіналістки конкурсу краси "Міс Всесвіт". Фото: Reuters

Переможниця з Нікарагуа — продюсерка аудіовізуального контенту та активістка, яка займається питаннями ментального здоров'я. Вона навчалася у Центральноамериканському університеті на відділенні масових комунікацій. З 2016 року дівчина бере участь у конкурсах краси. Два роки тому вона потрапила на "Міс світу", але тоді не увійшла до фіналісток.

Шейнніс Алондра Паласіос Корнехо підкорила конкурс. Фото: Reuters

"Її справою цього року стало психічне здоров’я, яке випливає з її власного досвіду тривоги. Вона походить з країни, де рідко звертаються до цієї проблеми. Корнехо розпочала доступну ініціативу під назвою "Зрозумійте свій розум", під час якої вона бере інтерв’ю у фахівця з емоційного догляду у своїх телевізійних сегментах. Вона також продюсувала заходи та інші аудіовізуальні проєкти на цю тему. Її ціль у житті — працювати на благо людства, вести редакцію та створювати контент і рекламу для міжнародних брендів", — повідомив оргкомітет "Міс Всесвіт".

Нагадаємо, раніше ми писали, як пройшло шоу національних костюмів на шоу "Міс Всесвіт". Також ми розповідали, що "Міс Всесвіт Україна" розкрила свій б’юті-режим.