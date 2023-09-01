Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Через неделю рожать: беременная певица СолоХа убрала мусор в столичном парке arrow

Через неделю рожать: беременная певица СолоХа убрала мусор в столичном парке

1 сентября 2023 14:10
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Через неделю рожать: беременная певица СолоХа убрала мусор в столичном парке
Певица СолоХа. Фото: instagram.com/soloha_official/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Певица СолоХа уже на следующей неделе готовится во второй раз стать мамой. Но артистка не сбавляет обороты в своей творческой и общественной жизни.

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент певицы.

Читайте также:

Экоактивистка СолоХа

Артистка СолоХа на девятом месяце беременности активно выступает, работает в студии звукозаписи, учит новые постановки с балетом, а недавно еще и мусор в парке убирала.

 

Певица СолоХа. Фото: менеджмент певицы

 

Певица СолоХа. Фото: менеджмент певицы

"Когда мы утром просыпаемся, мы все заботимся о своем доме: застилаем кровать, чистим зубы, мы хотим, чтобы вокруг нашего дома было чисто. Выходя на улицу, люди забывают об экологии и, к сожалению, очень мало беспокоятся о чистоте вне дома. Я хочу своим примером показать, что важно поддерживать чистоту в своих городах. Для этого я не только приобщаюсь к большим уборкам, но и сортирую мусор, стараюсь не использовать химические средства в хозяйстве и жить экологически, ведь и мысли, и музыка, и люди,которые тебя окружают — все должно быть чистым", — говорит звезда.

Убирать артистке помогала дочь Ариана. Действо состоялось в рамках звездного Экопикника в Пикник сада на ВДНХ, организовавшего Всеукраинское молодежное движение Let's do it Ukraine в честь Всемирного дня уборки. СолоХа стала первой беременной амбасадоркой.

Напомним, MamaRika в новом клипе показала эксклюзивные кадры собственной свадьбы.

Ранее Линдси Лохан похвасталась фигурой через две недели после родов.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

11:25 Как мотивировать людей идти в армию: ответ Резникова

18:40 Солистка группы KAZKA продемонстрировала роскошные формы на пляже

None

Политическое будущее Притулы: пойдет в Раду или снова будет бороться за кресло мэра Киева

23:35 В Укрэнерго сделали важное заявление об отключениях света зимой

01:10 В Украине хотят штрафовать владельцев автомобилей с ГБО

18:30 "Азов" обратился к киевскому "Динамо" из-за скандального матча с "Арисом"

07:25 Тест со спичками: эту задачу способен решить только гениальный разум

07:51 Цыганков может уйти из "Жироны": готовится громкий трансфер

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз