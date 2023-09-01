Через неделю рожать: беременная певица СолоХа убрала мусор в столичном парке

Певица СолоХа. Фото: instagram.com/soloha_official/

Певица СолоХа уже на следующей неделе готовится во второй раз стать мамой. Но артистка не сбавляет обороты в своей творческой и общественной жизни.

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент певицы.

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Артистка СолоХа на девятом месяце беременности активно выступает, работает в студии звукозаписи, учит новые постановки с балетом, а недавно еще и мусор в парке убирала.

Певица СолоХа. Фото: менеджмент певицы

Певица СолоХа. Фото: менеджмент певицы

"Когда мы утром просыпаемся, мы все заботимся о своем доме: застилаем кровать, чистим зубы, мы хотим, чтобы вокруг нашего дома было чисто. Выходя на улицу, люди забывают об экологии и, к сожалению, очень мало беспокоятся о чистоте вне дома. Я хочу своим примером показать, что важно поддерживать чистоту в своих городах. Для этого я не только приобщаюсь к большим уборкам, но и сортирую мусор, стараюсь не использовать химические средства в хозяйстве и жить экологически, ведь и мысли, и музыка, и люди,которые тебя окружают — все должно быть чистым", — говорит звезда.

Убирать артистке помогала дочь Ариана. Действо состоялось в рамках звездного Экопикника в Пикник сада на ВДНХ, организовавшего Всеукраинское молодежное движение Let's do it Ukraine в честь Всемирного дня уборки. СолоХа стала первой беременной амбасадоркой.

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