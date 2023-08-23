Забитое лицо и сломана рука: украинская ведущая жестко травмировалась на свидании

Ведущая Неля Шелкопляс. Фото: instagram.com/nelya_shovkoplyas/

Ведущая "Завтрака с 1+1" Неля Шовкопляс получила травмы во время прогулки с мужем. Сегодня в эфире утреннего шоу она ошеломила своим внешним видом.

Об этом пишет ТСН.

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Муж просил надеть шлем

Шовкопляс упал с велосипеда. Инцидент произошел в понедельник, 21 августа. В этот день Неля устроила свидание со своим мужем, закончившееся несчастным случаем:

"Позавчера вечером было совсем не смешно, потому что мы катались с мужем на велосипедах. Я неправильно затормозила, пережала передние тормоза и просто через руль отлично с горки, на огромной скорости, полетела руками, лицом, плечом, носом, губами в асфальт. Я благодарна, что в принципе так, могло быть и хуже", — рассказала Шовкопляс.

Также ведущая отметила, что муж настойчиво просил ее надеть шлем, но Неля хотела красивой ехать на велосипеде:

"Огромная тупость, халатность с моей стороны было ехать без шлема, потому что муж говорил: "Надень шлем перед выездом". Мне хотелось красиво кататься на велосипеде. Теперь я "красивая" с разбитым носом, с разбитой губой, со сломанной рукой, с ребрами, которые болят. Но с огромным жизненным опытом, который точно, на всю жизнь научит меня хотя бы шлем надо надевать", — прокомментировала Шовкопляс.

Напомним, Оля Цыбульская упала с лестницы и травмировалась.

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