Забите обличчя та зламана рука: українська ведуча жорстко травмувалася на побаченні

Ведуча Неля Шовкопляс. Фото: instagram.com/nelya_shovkoplyas/

Ведуча "Сніданку з 1+1" Неля Шовкопляс зазнала травм під час прогулянки з чоловіком. Сьогодні в ефірі ранкового шоу вона приголомшила своїм зовнішнім виглядом.

Про це пише ТСН.

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Чоловік просив одягнути шолом

Шовкопляс впала з велосипеда. Інцидент стався у понеділок, 21 серпня. В цей день Неля влаштувала побачення зі своїм чоловіком, яка закінчилося нещасним випадком:

"Позавчора ввечері було зовсім не смішно, тому що ми каталися з чоловіком на велосипедах. Я неправильно загальмувала, перетисла передні гальма і просто через кермо чудово з гірки, на величезній швидкості, полетіла руками, обличчям, плечем, носом, губами в асфальт. Я дякую, що в принципі так, могло бути і гірше", — розповіла Шовкопляс.

Також ведуча зазначила, що чоловік наполегливо просив її одягнути шолом, але Неля хотіла гарною їхати на велосипеді:

"Величезна тупість, халатність з мого боку було їхати без шолому, бо чоловік казав: "Одягни шолом перед виїздом". Мені хотілося красиво кататися на велосипеді. Тепер я "красива" з розбитим носом, з розбитою губою, зі зламаною рукою, з ребрами, що болять. Але з величезним життєвим досвідом, який точно, на все життя навчить мене хоча б шолом треба одягати", — прокоментувала Шовкопляс.

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