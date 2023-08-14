"Забрали и начали откачивать": MamaRika рассказала причины своей экстренной госпитализации

Певица MamaRika. Фото: instagram.com/mamarika_official/

Недавно певица MamaRika испугала поклонников поклонников новостью — ей резко стало плохо. Звезду забрала "скорая".

О случившемся артистка рассказала в социальной сети.

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Слушать свой организм и не истощать себя

Артистка рассказала, что перед выходом на сцену ей стало плохо: у певицы тряслись руки и было головокружение.

Певица MamaRika. Фото: instagram.com/mamarika_official/

Певица MamaRika. Фото: instagram.com/mamarika_official/

Певица MamaRika. Фото: instagram.com/mamarika_official/

"Вчера был очень тяжелый день. Спасибо, что вы волнуетесь, и спрашиваете, все ли хорошо. Я, как видите, уже в вертикали, но вчера была в горизонтали. Я чувствовала, что последние месяцы были очень сложными и у нас было очень много работы, стрессы. Усталость накапливалась. У меня было подозрение, что я просто сломаюсь. Перед выходом на сцену я почувствовала, что просто не могу встать со стула. У меня тряслись руки, кружилась голова, сушило меня. У меня просто не было сил встать. Было страшное головокружение. Хорошо, что на площадке была карета скорой. Меня просто забрали и начали откачивать. Оказалось, что давление было 90/60, общее истощение организма, переутомление", — рассказала звезда.

Врачи сделали певице несколько уколов и помогли подняться на ноги. MamaRika решила выйти на сцену.

"Самое главное, что меня напичкали всякими уколами, и я все-таки вышла на сцену. Это, чтобы вы понимали, старая школа. Но я сделала один вывод — слушать свой организм и не истощать себя. Я вообще, не помню, чтобы у меня такое было в жизни. Сегодня я дома с семьей, отсыпаюсь и все уже хорошо", — сказала певица.

Напомним, MamaRika рассказала, почему больше не будет участвовать в отборе на "Евровидение".

Ранее певица MamaRika призналась, что пока не может позволить себе приобрести свой дом.