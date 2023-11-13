Забудьте о стереотипах: Diana Gloster представила новый трек Тело

Певица Diana Gloster. Фото: менеджмент артистки

Украинская певица Diana Gloster представила новую песню "Тело". Артистка поддержала женщин в самовосприятии, особенно в моменты, когда они сомневаются в себе или чувствуют влияние стереотипов, навязанных обществом.

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент артистки.

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Песня "Тело" — об отношениях со своим физическим телом, которое дается на всю жизнь: с ним происходят трансформации в течение лет, оно выдерживает большое количество стресса из-за обстоятельств и событий, происходящих с человеком. В условиях современного мира особенно важны сохранение нашего самосознания и отношение к собственному физическому самочувствию. Поэтому основным из месседжей песни является то, что каждая женщина красива и ценна, вне зависимости от внешних параметров и стандартов красоты.

"У женщин всегда очень много претензий к своему телу, поэтому этой песней я хотела бы напомнить, что надо любить его больше, быть внимательнее к нему, принимать его и делать все для того, чтобы оно было здорово, и чтобы оно было как раз тем храмом, тем домом души, с помощью которого можно реализовывать свои мечты, достигать целей и быть счастливым человеком. Дело не в том, какие у тебя параметры или вес, как ты одеваешься или выглядишь, дело лишь в том, какую энергию и посыл ты несешь другим людям, как ты себя чувствуешь и как видишь этот мир. Это самое важное", — комментирует Diana Gloster.

Композиция "Тело" — это музыкальное послание, которое должно вдохновить женщин всего мира уважать сбяе, свое тело и друг друга.

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