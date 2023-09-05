Забыл об изысканных ресторанах: Козловский показал кухню на передовой

Певец Виталий Козловский. Фото: instagram.com/vkozlovsky_music/

Певец Виталий Козловский регулярно показывает фолловерам о своей жизни на передовой. На этот раз артист показал полевую кухню, где обедал вместе с собратьями.

Об этом Козловский рассказал в Instagram.

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На видео, которым поделился артист, они с ребятами жарят картошку. На импровизированной кухне все необходимое для обеда: картофель, рафинированное масло и чайник.

Певец Виталий Козловский показал жизнь на фронте. Фото: instagram.com/vkozlovsky_music/

Певец Виталий Козловский показал жизнь на фронте. Фото: instagram.com/vkozlovsky_music/

Певец Виталий Козловский показал жизнь на фронте. Фото: instagram.com/vkozlovsky_music/

Певец Виталий Козловский показал жизнь на фронте. Фото: instagram.com/vkozlovsky_music/

"Кухня шикарная, полевая, условия просто...как те рестораны называются со звездами, изысканные, я уже забыл сам...Мишлен!" — не без помощи побратимов вспоминает Козловский.

Видео звезда подписал: "Донецкая корчма или мишлен по-Николаевски".

Артист в канун Дня Независимости Украины выступил на концерте "Национальная легенда". На мероприятии вручали одноименные президентские награды.

После выступления уже через несколько дней Виталий Козловский был на фронте. В День Независимости Украины он обратился к украинцам с речью с передовой. Артист служит в штурмовой бригаде "Рубеж". Защитник рассказал, что был в смертельной опасности и поблагодарил Бога, что остался жив.

Ранее Виталий Козловский эмоционально обратился к украинцам с передовой.

Напомним, уставший Козловский показал фото из окопа на передовой.