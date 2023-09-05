Забыл об изысканных ресторанах: Козловский показал кухню на передовой
Певец Виталий Козловский регулярно показывает фолловерам о своей жизни на передовой. На этот раз артист показал полевую кухню, где обедал вместе с собратьями.
Об этом Козловский рассказал в Instagram.
Обед артиста-военного
На видео, которым поделился артист, они с ребятами жарят картошку. На импровизированной кухне все необходимое для обеда: картофель, рафинированное масло и чайник.
"Кухня шикарная, полевая, условия просто...как те рестораны называются со звездами, изысканные, я уже забыл сам...Мишлен!" — не без помощи побратимов вспоминает Козловский.
Видео звезда подписал: "Донецкая корчма или мишлен по-Николаевски".
Артист в канун Дня Независимости Украины выступил на концерте "Национальная легенда". На мероприятии вручали одноименные президентские награды.
После выступления уже через несколько дней Виталий Козловский был на фронте. В День Независимости Украины он обратился к украинцам с речью с передовой. Артист служит в штурмовой бригаде "Рубеж". Защитник рассказал, что был в смертельной опасности и поблагодарил Бога, что остался жив.
Ранее Виталий Козловский эмоционально обратился к украинцам с передовой.
Напомним, уставший Козловский показал фото из окопа на передовой.