Кто должен был играть главную роль в Скаженому весіллі вместо Заднепровского — детали

Украинский актер Назар Заднепровский во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

Известный актер, народный и заслуженный артист Украины Назар Заднепровский высказался о своей роли в комедии "Скажене весілля". В частности, мужчина рассказал, что вместо него в фильме главную роль мог играть другой актер.

О том, кто мог играть вместо него в кино, он рассказал в интервью Obozrevatel.

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Как утверждает украинский актер, на роль Василия Середюка хотели взять мужчину, которого уже знают в кино. Именно поэтому на съемки пригласили актера Вячеслава Довженко, получившего безумную популярность после фильма "Киборги".

Впрочем, именно благодаря ведущему Юрию Горбунову главная роль Василия Середюка досталась Назару Заднепровскому, ведь украинский телеведущий буквально "отстоял" его.

"Был кастинг. Часть продюсеров хотели другого актера, который на тот момент был безумно популярным. Я об этом узнал лишь через несколько лет, когда увидел пробы. Это Слава Довженко, который уже сыграл в "Киборгах" в то время. Но благодаря Юрию Горбунову роль Василия Середюка досталась мне. Это он меня отстоял. И уже на второй сезон продюсеры были за меня — противоречий никаких", — признался Назар Заднепровский.

Актер Назар Заднепровский на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Известный украинский актер утверждает, что понимает, почему сначала не хотели принимать его кандидатуру. По словам Заднепровского, съемочная команда "рисковала деньгами", поэтому хотела, чтобы главную роль в фильме сыграл известный актер.

"Рисковали своими деньгами, поэтому понятно, что хотели актера, раскрученного в кино. Несмотря на то, что он не такой комедийный, как я, руководствовались принципом: для афиши нужно имя", — также объяснил заслуженный артист Украины.

Мнение о коллеге, живущей в РФ

Не так давно Назар Заднепровский давал интервью, в котором высказывал свое мнение по поводу его коллеги из сериала "Будиночок на щастя". В частности, актер рассказал, что он думает о Гале Безрук, которая родилась в Украине, но живет в России.

"Бог ей судья. Здесь ее родной Краматорск бомбят, а она выходит на красную дорожку кинофестиваля Михалкова. Я был о ней лучшего мнения. Я думал, ее судьба заставила. У меня был личный разговор с ней. Сказала, что она — актриса мюзик- холла, и для нее нет работы в Киеве. Она там из-за работы, а не из-за мужа даже. Могла спокойно сюда дочь перевезти. Здесь у нее мама", — объяснил украинский актер.

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