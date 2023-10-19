Хто мав грати головну роль у Скаженому весіллі замість Задніпровського — деталі

Український актор Назар Задніпровський під час інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Відомий актор, народний і заслужений артист України Назар Задніпровський висловився про свою роль у комедії "Скажене весілля". Зокрема, чоловік розповів, що замість нього у фільмі головну роль міг грати інший актор.

Про те, хто міг грати замість нього у кіно, він розповів у інтерв’ю Obozrevatel.

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Як стверджує український актор, на роль Василя Середюка хотіли взяти чоловіка, якого вже знають у кіно. Саме тому на зйомки запросили актора В’ячеслава Довженка, який отримав шалену популярність після фільму "Кіборги".

Втім, саме завдяки ведучому Юрію Горбунову головна роль Василя Середюка дісталася саме Назару Задніпровському, адже український телеведучий буквально "відстояв" його.

"Був кастинг. Частина продюсерів хотіли іншого актора, який на той момент був шалено популярним. Я про це дізнався лише через кілька років, коли побачив проби. Це Слава Довженко, який вже зіграв у "Кіборгах" на той час. Але завдяки Юрію Горбунову роль Василя Середюка дісталася мені. Це він мене відстояв. І вже на другий сезон продюсери були за мене — протиріч ніяких", — зізнався Назар Задніпровський.

Актор Назар Задніпровський на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Відомий український актор стверджує, що він розуміє, чому спочатку не хотіли приймати його кандидатуру. За словами Задніпровського, знімальна команда "ризикувала грошима", тому хотіла, щоб головну роль у фільмі зіграв відомий актор.

"Ризикували своїми грошима, тому зрозуміло, що хотіли актора, розкрученого в кіно. Незважаючи на те, що він не такий комедійний, як я, керувалися принципом: для афіші потрібно ім’я", — також пояснив заслужений артист України.

Думка про колегу, яка живе в РФ

Не так давно Назар Задніпровський давав інтерв’ю, в якому висловлював свою думку щодо його колеги з серіалу "Будиночок на щастя". Зокрема, актор розповів, що він думає про Галю Безрук, яка народилася в Україні, але живе в Росії.

"Бог їй суддя. Тут її рідний Краматорськ бомблять, а вона виходить на червону доріжку кінофестивалю Михалкова. Я був про неї кращої думки. Я думав, її доля змусила. У мене була особиста розмова з нею. Сказала, що вона — акторка мюзик-холу, і для неї немає роботи у Києві. Вона там через роботу, а не через чоловіка навіть. Могла спокійно сюди доньку перевезти. Тут у неї мама", — пояснив український актор.

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