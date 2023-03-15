Защитник Мариуполя задонатил большую сумму на проект, послом которого является Оля Полякова

Оля Полякова и Михаил Дианов

В конце прошлого года певица Оля Полякова стала послом благотворительного проекта "Детство без войны", который занимается детьми-сиротами. Он является самым централизованным проектом детской эвакуации из Украины во время полномасштабного вторжения. Защитник Мариуполя Михаил Дианов поддержал благотворительную инициативу.

Об этом Оля Полякова сообщила в своих соцсетях.

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Легендарный морпех Михаил Дианов из личных денег, которые ему задонатили на лечение, сделал перевод на помощь украинским детям. 400 тысяч гривен пойдут на их поддержку, а именно на медицинское обследование и лечение.

Между Олей и Михаилом сложилось плодотворное сотрудничество в рамках предыдущих благотворительных проектов. Защитник Украины проникся инициативой и решил поддержать Полякову и детей, которыми она занимается.

"Я очень благодарен всем, кто сделал донаты на мое лечение. В рамках проекта "Детство без войны" решил перечислить 400 тысяч гривен ваших средств на помощь и лечение украинским детям в Турции, вынужденно покинувшим страну из-за войны. Сейчас они далеко от дома, им сложно, они нуждаются в лечении и нашей поддержке. Мы обязательно победим в этой войне, и все ребята вернутся домой. Именно эти дети будут строить новую Украину, станут основой светлого будущего страны и ее успехов", — прокомментировал инициативу Михаил Дианов.

"Под приютом проекта "Детство без войны" за границей большинство детей находятся уже почти год. Чтобы проверить их состояние здоровья, нужно каждому сделать чек-ап. У многих есть хронические заболевания, проблемы с зубами и т.д. Однако страховые компании, как правило, не покрывают ту помощь, которая не является экстренной. Мы недавно плодотворно сотрудничаем с Михаилом в рамках разных благотворительных проектов, и он не смог стоять в стороне от дальнейшей судьбы маленьких украинцев, поэтому решил поддержать детей, о которых я, как посол, забочусь с осени прошлого года. Михаил, искренне благодарю тебя за большое доброе сердце", — написала Полякова.

Благотворительный проект Childhood Without War (Детство без войны) — крупнейший централизованный проект эвакуации детей из Украины во время войны. Он снабжает их всем необходимым для комфортного проживания.

Напомним, ранее мы писали, что Оля Полякова и защитник "Азовстали" Михаил Дианов посетили реабилитационный центр "НЕЗЛАМНІ". Также мы рассказывали, что певицы Оля Полякова, Анна Тринчер и рэпер POSITIFF (Алексей Завгородний) презентовали клип на совместную композицию "Шлях до перемоги".