Защитник Украины, работавший с Лободой, снялся в клипе Дианы Глостер

Военный ВСУ, актер Назар Грабарь. Фото: Instagram/nazargrabar

Пятница — традиционный день премьер у музыкантов. Новую композицию и клип на нее представила певица Диана Глостер (Diana Gloster). В видео снялся военнослужащий Назар Грабар, долгое время работавший в балете Светланы Лободы.

Новый клип Дианы Глостер доступен на ее YouTube канале.

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После гибели родного брата на фронте Ильи, танцор и модель Назар Грабар, служивший вместе с ним в рядах ВСУ, вернулся с фронта в столицу. В настоящее время он продолжает защищать Украину и несет службу в штате. А в свободное время занимается актерством и моделингом.

Диана Глостер представила новую композицию "Кіно", исполненную в жанре легкой электронной поп-музыки. В песне прослеживаются характерные элементы разных стилей, в частности фанка и диско, не характерные для стилистики других песен Diana Gloster.

"В основном я делаю поп и соул музыку, но не могу на 100% отнести свое творчество к какому-то конкретному жанру. Для меня музыка — это микс. Что касается работы над клипом, идея, которую мы придумали, предполагала выполнение экстремальных трюков и элементов. Но вместо этого того, чтобы пригласить дублера, я решила, что могу научиться и сделать все самостоятельно, хотя стереотипно это считается сугубо мужским делом", — прокомментировала премьеру Diana Gloster.

При создании спецэффектов для клипа был использован искусственный интеллект.

Напомним, ранее мы писали, что Назар Грабарь прокомментировал хейт в сторону певицы Светланы Лободы. Также мы рассказывали, что исполнители хита "Чекає вдома", у которого 13 млн просмотров, певцы YAKTAK и DOVI, выпустили новый трек.