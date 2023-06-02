Захисник України, який працював з Лободою, знявся в кліпі Діани Глостер

Військовий ЗСУ, актор Назар Грабар. Фото: Instagram/nazargrabar

П’ятниця — традиційний день прем’єр в музикантів. Нову композицію та кліп на неї презентувала співачка Діана Глостер (Diana Gloster). У відео знявся військовослужбовець Назар Грабар, який довгий час працював в балеті Світлани Лободи.

Новий кліп Діани Глостер доступний на її YouTube-каналі.

Читайте також:

Подробиці

Після загибелі рідного брата на фронті, Іллі, танцюрист і модель Назар Грабар, який служив разом з ним в лавах ЗСУ, повернувся з фронту до столиці. Зараз він продовжує захищати Україну та несе службу в штаті. А у вільний час займається акторством та моделінгом.

Діана Глостер представила нову композицію "Кіно", виконану в жанрі легкої електронної попмузики. В пісні простежуються характерні елементи різних стилів, зокрема фанку та диско, що не є характерним для стилістики інших пісень Diana Gloster.

"Здебільшого я роблю поп і соул музику, але не можу на 100% віднести свою творчість до якогось конкретного жанру. Для мене музика — це мікс. Щодо роботи над кліпом, ідея, яку ми придумали, передбачала виконання екстремальних трюків та елементів. Але замість того, щоб запросити дублера, я вирішила, що можу навчитися і зробити все самостійно, хоча стереотипно це вважається суто чоловічою справою", — прокоментувала прем’єру Diana Gloster.

При створенні спецефектів для кліпу був застосований штучний інтелект.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Назар Грабар прокоментував хейт у бік співачки Світлани Лободи. Також ми розповідали, що виконавці хіта "Чекає вдома", в якого 13 млн переглядів, співаки YAKTAK та DOVI, випустили новий трек.