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Захисник України, який працював з Лободою, знявся в кліпі Діани Глостер

2 червня 2023 15:54
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Захисник України, який працював з Лободою, знявся в кліпі Діани Глостер
Військовий ЗСУ, актор Назар Грабар. Фото: Instagram/nazargrabar
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

П’ятниця — традиційний день прем’єр в музикантів. Нову композицію та кліп на неї презентувала співачка Діана Глостер (Diana Gloster). У відео знявся військовослужбовець Назар Грабар, який довгий час працював в балеті Світлани Лободи. 

Новий кліп Діани Глостер доступний на її YouTube-каналі.

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Подробиці

Після загибелі рідного брата на фронті, Іллі, танцюрист і модель Назар Грабар, який служив разом з ним в лавах ЗСУ, повернувся з фронту до столиці. Зараз він продовжує захищати Україну та несе службу в штаті. А у вільний час займається акторством та моделінгом.

Діана Глостер представила нову композицію "Кіно", виконану в жанрі легкої електронної попмузики. В пісні простежуються характерні елементи різних стилів, зокрема фанку та диско, що не є характерним для стилістики інших пісень Diana Gloster.

"Здебільшого я роблю поп і соул музику, але не можу на 100% віднести свою творчість до якогось конкретного жанру. Для мене музика це мікс. Щодо роботи над кліпом, ідея, яку ми придумали, передбачала виконання екстремальних трюків та елементів. Але замість того, щоб запросити дублера, я вирішила, що можу навчитися і зробити все самостійно, хоча стереотипно це вважається суто чоловічою справою", — прокоментувала прем’єру Diana Gloster.

При створенні спецефектів для кліпу був застосований штучний інтелект.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Назар Грабар прокоментував хейт у бік співачки Світлани Лободи. Також ми розповідали, що виконавці хіта "Чекає вдома", в якого 13 млн переглядів, співаки YAKTAK та DOVI, випустили новий трек.

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